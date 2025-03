Amaia desvela en 'Late Xou' cómo surgió el reencuentro con Aitana en su concierto en Madrid: "Ella lo puso súper fácil"

Amaia Romero fue una de las invitadas del Late Xou de este martes, 11 de marzo, en una noche en la que hacía triplete con La Revuelta y Al cielo con ella en La 1. La navarra promocionaba su disco Si abro los ojos no es real, que vio la luz el pasado 31 de enero.

Todos los temas de su nuevo álbum y algunos de los anteriores sonaron en un multitudinario concierto en el Movistar Arena de Madrid. Hace unas semanas, la ganadora de Operación Triunfo 2017 colgó el sold out en el antes llamado Wizink Center, en un espectáculo que tuvo como principal sorpresa la presencia de Aitana Ocaña.

La que fue su compañera de OT se subió a cantar con ella La canción que no quiero cantarte, una colaboración que forma parte del segundo disco de Romero. La invitada al programa de Marc Giró explicó cómo vivió ese momento. "Ni cuando la Pantoja y la Jurado se juntaron en un escenario", remarcó el presentador.

"Es que fue increíble. Fue un momento precioso. Claro, tú esto no lo viste porque pasó en Madrid", comentó Amaia, lamentando que Marc no pudiese acudir al show ese día. "Entonces cantasteis una canción y me dicen que la gente se volvió loca", prosiguió Giró.

"Bueno, bueno, es que el estadio se vino abajo. Fue un momento también muy bonito, en el escenario sentí como si no hubiera pasado el tiempo. De repente, ahí estábamos las dos cantando como de una forma... Como si fuese hace siete años, en OT", recordó la entrevista.

El conductor de Late Xou se interesó por si Aitana dijo "enseguida a la colaboración, a cantar en el Movistar Arena". "Ah, sí, sí, ella lo ha puesto todo siempre súper fácil", respondió la cantante pamplonesa, añadiendo: "Bueno, también es que las dos hemos tomado caminos diferentes y tal. Pero, al final, es como que el cariño es increíble. Siempre me encanta verla".

"Con ella cantaste La canción que no quiero cantarte", agregó Marc, un tema del que destacó una curiosa frase, "si quieres ser mi amigo, cómeme el higo". "A mí también me pasa. Lo digo muchísimo. Si me dicen: '¿Quieres ser mi amigo? Cómeme el higo'. Pues estoy ahí en un periquete. Para toda la vida, a veces. Ahora me viene uno, me come el higo y... ¡Pum!".