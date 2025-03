"Es la primera vez en mi carrera que estoy desempleado": David Cantero se sincera tras su salida de Telecinco

Ha pasado casi una semana desde que Mediaset España anunciase la salida de David Cantero. Tras casi 15 años presentando Informativos Telecinco, el grupo de Fuencarral hacía pública su inesperada marcha. No era hasta el día siguiente cuando el comunicador reaccionaba a la noticia.

Cantero dejó claro que no se había jubilado ni tenía intención de hacerlo próximamente, por lo que aún le quedaba "mecha" para otros proyectos. No especificó si daría sus próximos pasos profesionales en otra cadena o, directamente, fuera de la televisión.

También aseguró que su salida de Mediaset había sido "una separación de mutuo acuerdo, amistosa y acordada". "La tele no para de cambiar y a veces hay que tomar este tipo de decisiones difíciles. Esta se ha hecho de forma sensata y meditada por ambas partes", remarcó David en su cuenta personal de Instagram.

Ahora que ya han pasado unos días desde que saltase la noticia, el periodista ha vuelto a lanzar una reflexión en la misma red social, pero ya de manera más reposada. Lo ha hecho en el pie de foto de un retrato propio, de cuando solo tenía 21 años y toda la ilusión del mundo por ser comunicador.

"Si miro atrás siempre me veo ligado a la televisión, detrás y delante de las cámaras. Hasta de niño soñaba con ellas, aunque había muy pocas, y con trabajar en la única tele que existía. La tele, una de mis cosas favoritas", reconoce el compañero de María Casado y, antes, Isabel Jiménez.

"Siempre, desde muy jovencito -desde que tenía 21 años como en la primera foto-, he vivido agarrado a una cámara, mirando a través de ella o directamente al objetivo. He sido muy afortunado, he podido ganarme la vida durante 43 años gracias a mi verdadera pasión", asume.

Además, explica que "es la primera vez" en su carrera que está "desempleado". "Es una sensación extraña, pero estimulante, no sé aún cómo ni dónde, pero seguiré en ello… ¡Hasta que el cuerpo aguante!", promete David Cantero, que ha aprovechado la publicación para agradecer de nuevo los mensajes de cariño.

"Gracias a todas y a todos por tantísimo cariño, apoyo, respeto y admiración, muchísimo más de lo que nadie merece… No tendré muchos de los galardones periodísticos que otros tienen, pero os aseguro que este es el mejor premio que se pueda desear. Os lo agradezco de todo corazón", concluye.