Laura Fa habla sin tapujos tras la broma de Santiago Segura sobre los gays: "El humor de 'Torrente' hay que dejarlo"

Santiago Segura está en el centro de la polémica en las últimas horas. El humorista dirigió la presentación de la Comic-Con, que se celebrará en Málaga el próximo mes de septiembre. Durante el evento, el cómico comparó a los gays que acuden al Orgullo con los "frikis que se disfrazan" en esta convención.

"Lo que empezó con unos pocos frikis amantes de la historieta, hoy es el epicentro mundial de la cultura pop. Donde cada año cientos de miles de personas se disfrazan, un poco como el Orgullo", explicó Santiago Segura durante la presentación.

Estas declaraciones han provocado una ola de reacciones en redes sociales. Y muchos usuarios han calificado de "homófobas" las palabras del cómico. Lo que ha provocado diferentes reacciones en el plató de Espejo Público.

Miquel Valls, copresentador de Más Espejo, ha explicado su opinión del tema: "La gente en el Orgullo va a reivindicar lo que tiene que reivindicar. De un modo libre. Como existe la libertad de expresión, Santiago Segura puede hacer el humor que considere".

"Me parece bien. Pero también existe la libertad de poder ir al Orgullo tal y como tu quieras ir vestido. No existen códigos y no es ningún disfraz. No es un festival de manga en la que las personas van caracterizadas de personajes", asegura el periodista.

Para Gema López "no es lo mismo vestirse de Star Wars que estar en una carroza del Orgullo Gay en Gran Vía". No obstante, Susanna Griso hace un inciso: "Ya, pero de ahí a decir que es una declaración homófoba... Yo creo que tampoco".

Lorena Vázquez cree que estas bromas "muchas veces refuerzan prejuicios" y "comportamientos absolutamente homófobos". La periodista considera que hay que "revisar nuestros propios discursos" y que en esta ocasión "ha estado desacertado".

Gema López explica que no se trata de "un discurso improvisado", sino de "un monólogo escrito de antemano, por lo tanto había una intención". Mientras que Laura Fa ha sido mucho más contundente: "Hay que revisarse los chistes capacitistas, racistas, homófobos".

"Ya los estamos empezando a dejar de lado. En ese momento no se rio nadie porque no se entendió la comparación. Él tiene que empezar a darse cuenta que este humor de Torrente hay que dejarlo", reconoce la excolaboradora de Sálvame.

Tras las muchas críticas recibidas en las redes sociales, Santiago Segura publicó un mensaje en X para defenderse de las mismas: "¿En serio crees que he hecho una comparativa? ¿Que estaba haciendo algún tipo de análisis?".

El humorista lo definió como "una observación 'chorra' aludiendo al espíritu lúdico del orgullo, que también lo tiene, al margen de su origen revindicativo. Tiene la 'gravedad' o trascendencia que tú quieras darle, así que si, es tu problema", zanjó Segura.