Dani Fernández reconoce que fue a terapia tras el fin de Auryn: “Como músico y como persona ahora soy mucho mejor”

La música fue la protagonista de este martes en El Hormiguero. Pablo Motos recibía al cantante Dani Fernández en lo que suponía su segunda visita al formato, la primera en solitario, pues la anterior la hizo junto a los que eran sus compañeros de Auryn.

“Se ha hecho esperar. Diez añitos”, reconocía Dani al sentarse con el presentador valenciano. “No quiero cansarte”, bromeaba Pablo Motos, pues la anterior visita se produjo en enero de 2015. “Así lo voy saboreando de década en década”, lanzaba el invitado, que acaba de llenar el Movistar Arena con su última gira.

“Te conocí con Auryn. Auryn se separa en 2016, cómo fue eso para ti. Eras muy conocido, muy famoso, y pasas a ser casi desconocido”, deslizaba Pablo Motos para arrancar la conversación. “No desconocido, pero sí me costó”, reconocía el artista, cuya carrera arrancó en su adolescencia, cuando representó a España en Eurovisión Junior.

Así, Dani explicó que tras la separación de la boy band tuvo que replantearse qué quería hacer, algo a lo que no le daba tiempo cuando hacía varios conciertos en un solo mes. Al retomar una rutina de día a día se tuvo que preguntar “qué es lo que soy. Te cuesta mucho a nivel psicológico, y me costó”. Para lograrlo, comenzó a hacer conciertos en salas para unas 100 o 150 personas, “y eso me permitió descubrir lo que soy ahora mismo” y haberlo logrado de la forma más natural posible.

También habla de que pudo “corregir muchos errores, porque era muy joven. He ido corrigiendo muchas cosas, y considero que como músico y como persona soy mucho mejor”.

Pablo Motos quiso entonces saber si cuando acabó Auryn le dejaron de llamar algunos amigos. “Imagínate. Es complicado aceptarlo”. Y es que notó que después de tener mucho éxito llegó un momento en el que “ya no importas para otra gente. Para mí fue difícil afrontar eso”.

Tuvo la suerte, eso sí, de encontrar su propio camino con el respaldo de su familia y sus amigos. “Cuando sales de una banda como Auryn, encontrarte a ti mismo era lo más importante, y rodearte de gente que te quiere y de verdad te cuida”, explicaba. “Tuve que hacer un poquito de terapia, fui al psicólogo, afronté que era una nueva realidad, tenía que saber de nuevo dónde quería yo ir, qué música quería hacer”, siguió explicando.

Tras la separación de la banda logró encontrar su sello personal en la música, entendiendo, por ejemplo, que quería hacer canciones con su idioma. “En Auryn no tenía ni idea de inglés, aunque cantaba en inglés”, llegó a reconocer entre risas, y asegurando que con la lengua extranjera ha ido incluso a peor con el paso de los años.