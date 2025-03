Alejandra Rubio confirma qué hará por primera vez con Carlo Costanzia tras cumplir condena: "Tenemos muchas ganas"

La familia Campos siempre está de actualidad. Terelu Campos vive sus primeros días en Supervivientes con un objetivo muy especial en el reality de supervivencia. Se convertirá en concursante oficial si supera los 21 días de su hermana Carmen Borrego en la pasada edición del programa conducido por Jorge Javier Vázquez.

Por otro lado, Alejandra Rubio y la propia Carmen defienden a capa y espada a Terelu en los diferentes platós de televisión de Telecinco. Ambas participan en las galas de Supervivientes 2025 y en los debates del formato presentados por Sandra Barneda y Carlos Sobera. Pero, más allá de este nuevo reto profesional de la hija de María Teresa Campos, Alejandra Rubio también está de enhorabuena.

Carlo Costanzia, pareja actual de Alejandra y padre de su primer hijo, ya ha terminado su condena. De esta manera, desde este martes es completamente libre y pone así fin a una difícil etapa de su vida. Sobre este asunto, Rubio se iba a pronunciar abiertamente en Vamos a ver, el magacín donde colabora desde los últimos meses.

"¿Qué consecuencias tiene a nivel práctico?", le preguntaba directamente el presentador Joaquín Prat a la colaboradora. "Todo, ya tiene la libertad absoluta. Puede hacer vida normal, ya se ha acabado y lo ha cumplido. Ya puede estar con nosotros siempre y estoy muy contenta", respondía Alejandra Rubio.

En este sentido, Adriana Dorronsoro recordaba unas palabras de Costanzia en la última entrevista ofrecida en ¡De viernes!: "Una de las primeras cosas que quería hacer era visitar a su abuela en Italia". "Por supuesto, iremos a ver a su abuela que tenemos muchas ganas. Estoy muy feliz", confesaba Alejandra Rubio, con una gran sonrisa.

"Y no salir cada noche, que entiendo que eso era un trago durísimo", añadía la periodista Sandra Aladro. "Sí, la verdad. Pero la gente también opina mucho y no sabe lo que realmente ha pasado en todo este tiempo. Carlo dormía fuera de casa, el embarazo lo he pasado durmiendo yo sola y cuando nació nuestro hijo también. Ahora vamos a estar todos juntos", apuntaba la colaboradora de Vamos a ver.

Por su parte, Alessandro Lequio comentaba también el paso por la cárcel de Costanzia: "Ha llevado el tema con una dignidad admirable. Lo que hizo no vamos a excusarlo, pero la dignidad con la que ha cumplido su pena invita a pensar que todo ha quedado absolutamente en el pasado".

Colaboradores de 'Tardear'

"Ojalá que sí, que ahora vengan cosas buenas", apuntaba Rubio ante las palabras del conde Lequio. El presentador Joaquín Prat también quiso señalar algo sobre este asunto: "Ha cumplido como muchos condena, ha pagado su pena y aboga por la reinserción. Ahora es cuando puede demostrar que verdaderamente está reinsertado de verdad. No te queda otra".

El hijo de Mar Flores ha terminado su condena de 21 meses de prisión por un delito relacionado con una trama de compraventa de vehículos de alta gama. Durante este período, Costanzia cumplió su pena bajo un régimen que le obligaba a dormir fuera de su domicilio, lo que afectó su vida familiar, especialmente tras el nacimiento de su hijo con Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos.