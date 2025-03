Montoya y Anita, al descubierto: la radiografía de su explosiva hoguera final en 'La isla de las tentaciones' por una psicóloga

"Eres la mujer de mi vida y me has partido como una regañá". Una frase clara, directa y que describe a la perfección lo que fue la hoguera final de Anita y Montoya en La isla de las tentaciones. El pasado miércoles, más de 2 millones de espectadores sintonizaron Telecinco para asistir al tensísimo careo de la pareja protagonista de esta edición.

De este enfrentamiento, y de su experiencia en general en el reality show de Cuarzo, se pueden extraer conclusiones a raudales. Tantas, que BLUPER ha querido analizarlas con la ayuda de una experta. Lara Ferreiro es psicóloga y autora del libro ¡Ni un capullo más! El método definitivo para quererte y encontrar a tu pareja perfecta.

Y es que, el hecho de que la historia de Montoya y Anita -y Manuel 'el de La Manita Relajá- tenga enganchada a media España habla mucho de nosotros como sociedad, y de en qué punto está en cuanto a las relaciones sentimentales. "Estamos en el inicio de una pandemia emocional en la que vamos hacia la no monogamia. No se sostiene tanta infidelidad", expresa Ferreiro.

En la hoguera final, subraya la profesional, se vieron claramente reflejadas las tres fases que componen una relación poco sana. La primera, "las falsas promesas y el sexo de la venganza, el 'prometo que no te voy a ser infiel'. Empezó Anita y siguió Montoya".

La segunda es la fase de "celos, ruptura y reproche": "Se dicen de todo, tienen un doble baremo para medir. Justificas tus propias infidelidades, pero no las del otro". Sobre la tercera, "la de la reconciliación", Lara se moja: "Mi pronóstico es que vuelven. Estas relaciones son como la adicción a las drogas. Además, se conocieron en un reality y pueden tener el síndrome de Eróstrato, que es la adicción a la fama".

La psicología de Montoya y Anita

A juzgar por lo visto en La isla de las tentaciones, el perfil de Anita es el de "dependiente emocional que no sabe estar sola". Como curiosidad, la psicóloga desvela que "el cerebro de la mujer está más predispuesto a esta dependencia" y que "seis de cada diez mujeres tienen o tendrán un relación tóxica".

La "humillación" es "doble" para la joven de 27 años: Montoya decide elegirse a sí mismo y Manuel, al que se agarra por "ingenuidad", acaba rechazándola. Por ello, la chica se siente "víctima" de ambos. En Montoya, Ferreiro ve "un perfil de animal televisivo": "Ha nacido una estrella. Tiene gracia andaluza, es un volcán emocional. Le dice a Anita que es la mujer de su vida cuando él se acaba de 'cepillar' a otra".

Montoya y Anita, en su posado oficial de 'La isla de las tentaciones 8'. Mediaset España

Ferreiro recuerda que Anita y Montoya cometen "una infidelidad cuando ni siquiera han cumplido los dos años de pareja". La entrevistada señala también que "las infidelidades suceden cuando se baja la bioquímica en el enamoramiento". "Las Tentaciones reflejan una parte de la sociedad, las relaciones tóxicas. Estamos en máximos históricos de infidelidad".

Los nuevos 'Fani y Christofer'

El 'boom' inicial de La isla de las tentaciones tenía nombres y apellidos: Fani Carbajo y Christofer Guzmán. El mítico "¡Estefaníaaa!" dio la vuelta al mundo a principios de 2020 y, justo como Montoya y Anita, ella decidió irse con su soltero favorito y este la dejó plantada.

"Son súper parecidos. El más pillado era Christofer y aquí es Montoya. Fani y Anita están menos enganchadas, son perfiles de ingenuas y creen en la reinserción del infiel. Son mujeres románticas, buscan ese enamoramiento de Disney. Por nuestro cableado cerebral, somos más propensas a la dependencia emocional. Ellas se fueron con el tentador, aunque estos tengan perfil de infieles", expresa Lara.

¿Qué nos seduce de 'La isla'?

Lo dice Lara Ferreiro y la audiencia lo ha visto en cada episodio del formato de Mediaset: "Es súper morboso y lo tiene todo. Tiene sexo explícito, infidelidades. Yo lo analizo incluso el sexo de la venganza, porque Montoya empieza debajo, Gabriella arriba, luego cambian roles. Hay un 'efecto isla' con el que te olvidas de las cámaras. Es como ver una película porno en directo".

Según la psicóloga, el programa presentado por Sandra Barneda hace al público "fantasear sobre su propia vida y su propia relacion": "Estás con tu pareja viéndolo y dices: 'Ya nos toca'. La media española de relaciones en una pareja de más de 5 años y con hijos es cada 15 días". De hecho, alude a un estudio que demuestra que "el 60% de las mujeres casadas fingen orgasmos con su marido".

Álvaro cae en la tentación con Érika. Mediaset España

En las terapias de pareja que lleva a cabo, la experta ha palpado ese cambio de mentalidad social respecto al amor y las deslealtades: "La infidelidad femenina nos la permitimos porque ya tenemos independencia económica, porque estás harta de fingir orgasmos con tu marido".

"La hora infiel es de las 14:00 a las 15:00 horas. Le dices a tu pareja: 'Me voy a una comida con la empresa'. Tú por la noche no puedes hacer eso. En terapia veo que la gente no tiene culpa. Sienten la infidelidad como un complemento a la pareja", concluye la experta.