La lección de Terelu Campos al hablar sobre su cáncer en 'Supervivientes': "No he venido aquí para dar pena a nadie"

Terelu Campos se ha convertido en la protagonista absoluta de los primeros compases de Supervivientes 2025. La televisiva sorprendió a todos al lanzarse desde el helicóptero el jueves pese a que no podía nadar a consecuencia de la operación por el doble cáncer de mama que sufrió en el pasado.

A la hija mayor de María Teresa no le tembló el pulso para aceptar el reto del reality: si supera 21 días en Honduras se convertirá en concursante de pleno derecho. Y Terelu se ha puesto manos a la obra, ofreciendo al espectador un claro ejemplo de superación, más allá de sacar su lado más divertido entre bichos.

Terelu rompió a llorar en el primer Conexión Honduras que presentó Sandra Barneda este domingo. Ocurrió después de que el programa emitiera un vídeo en el que aparece ella hablando de su cáncer con sus compañeros.

"Tuve un cáncer en la mama derecha con un nombre y un apellido. Y al año de acabar el tratamiento, casi me muero, porque me dicen que tengo otro en la otra mama y con otro nombre y otro apellido", contó con una entereza increíble.

Terelu explicó también que tuvo que someterse a una doble mastectomía y que lo peor fue la recuperación. "Fue horrorosa. El 100% de las células no te las pueden quitar", relataba desvelando que tiene revisión cada seis meses. "Yo tengo una vida relativamente normal".

Terelu, muy emocionada, y su hija Alejandra Rubio.

Tras visionar las imágenes, Terelu no pudo contener la emoción ante el aplauso del público. "Le prometí a mi hija que no iba a llorar", dijo primero para explayarse a continuación: "Detesto la pena. No he venido aquí para dar pena a nadie. Lo siento, pero no. Es algo que no me quiero permitir".

"Ni soy una ganadora, ni más luchadora que nadie. Soy como tantas personas que nos están viendo que no tienen más cojones que luchar porque no te queda otra", añadía. "Aquí no es 'elige susto o muerte'. Es hacer lo que te dicen y punto".

"Y a partir de ahí, tener relativamente suerte, porque es la realidad, que lo que te haya pillado, pueda curarse. Y ya está. No es más luchador el que lo vence que el que se va en el camino. Es igual. No ha ganado la batalla el que se queda por encima del que se va. No es verdad".

En su lucha incansable por dar visibilidad al cáncer, Terelu fue rotunda al decir que "no quiero vivir con miedo" y que "si me tiene que pasar algo, me pasará". "Por mucho miedo que tengas, te va a pasar, lo quieras o no". Sandra Barneda agradeció por último que hablara desde las entrañas en televisión: "Eso no es dar pena. Es mostrar otras caras de la vida, que existen y no son tan maravillosas".