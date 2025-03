Kiko Matamoros vaticina la fecha clave que marcará el paso de Terelu por 'Supervivientes': “Va a estar aquí seguro”

El pasado jueves, Terelu Campos saltó del helicóptero de Supervivientes. La hija de María Teresa Campos viajó hasta Honduras con la etiqueta de “participante”, que no “concursante” del reality estrella de Telecinco. Y en la noche del estreno, Jorge Javier Vázquez explicó su papel: si aguanta 21 días sin tirar la toalla puede elegir convertirse en concursante y luchar por el premio de 200.000 euros.

La presencia de Terelu en el concurso generaba muchas dudas inicialmente. No pasa por su mejor momento físico, después de haber superado dos cánceres de pecho en menos de una década, y, además, tiene un proyecto en España para el próximo mes de abril. Una obra de teatro llamada Santa Lola, que dirige César Lucendo y produce Lara Dibildos.

Y sobre esta función ha desvelado información exclusiva Javier de Hoyos en Ni que fuéramos Shhh, pues ha podido hablar con el director. Y Lucendo asegura que antes de irse a Honduras, Terelu habló con él y se comprometió para estar el 26 de abril en Valladolid en el estreno del montaje teatral. “No tengo miedo”, habría dicho el director al respecto, y añadió, de broma, que si no volviese él iría a la isla “y la traigo yo de los pelos”.

Marta Riesco planteó una posibilidad: que a Terelu Campos se le permitiese un paréntesis para hacer un viaje especial a España, representar la obra y regresar al concurso, como hacen aquellos famosos que deben interrumpir su experiencia, por ejemplo, para ir a un juicio.

“No, no”, le aclaraba Kiko Matamoros, quien también habló con Terelu antes de su viaje. “Me dijo: mi prioridad es la obra. Esto lo hago, me dio a entender, porque no podía decir que no. Pero que ella lo que quiere es tener tiempo para preparar suficientemente, con todas las garantías, su obra. Te aseguro que no está más de 21 días”, vaticinaba.

Javier de Hoyos reveló entonces que Terelu llevaría ensayando desde enero, porque ya imaginaba que algún proyecto profesional podría alejarla del proyecto. “Ella me ha dicho a mí que quiere prepararlo perfectísimamente, siente mucha responsabilidad y esto le partía la preparación”. Así, la hermana de Carmen Borrego querría “ensayar en tiempo suficiente para el día del estreno estar a la altura. Un mes antes va a estar aquí seguro”, aseguraba Matamoros.

Marta Riesco volvió a insistir en la posibilidad de que preparase la obra desde Honduras, quizá, por videollamada. “No van a destripar el contenido de la obra”, valoraba Kiko. Y Javier de Hoyos también adelantó que Santa Lola no se verá solo en Valladolid, sino que “va a haber gira”.