'El Hormiguero' muestra sus cartas para conseguir los primeros las entrevistas: Ana Peleteiro da las claves

El Hormiguero anunciaba el pasado jueves sus invitados para esta semana del 10 al 13 de abril, y para este lunes se dio el nombre de Ana Peleteiro. Una deportista que ha pasado muchas veces por el programa, y que solo un día más tarde, el viernes 7 de marzo, se enfrentaba a la final de un Campeonato de Europa.

En ese torneo, Peleteiro se alzó finalmente con el oro en triple salto, galardón que le entregaron el sábado. Y dos días después estaba en El Hormiguero con Pablo Motos, celebrando esos 14 metros y 37 centímetros que logró. “Hoy ha venido a divertirse a El Hormiguero nuestra campeona Ana Peleteiro”, celebraba el presentador en su bienvenida.

Ya sentados en la mesa, Pablo Motos lanzaba una pregunta complicada a la invitada: “Te llamamos antes de tiempo, ¿no?”. “Pues sí, más difícil me lo pusisteis aún”, admitía ella. “¿Por qué? ¿Cómo fue? Porque claro, nosotros creemos ya que vas a ganar. ¿Cómo fue la llamada? Cuéntame eso, que está muy bien”, le pedía el valenciano.

“Pues nada, me llamó Bea y me dijo: Ana, bueno, nos vimos la semana que viene. Y yo: ¿cómo dónde? Aquí, ¿no? Vas líder europea. Eso está fácil, ¿no?”, relataba la invitada, reproduciendo su conversación con alguien del equipo del programa.

Para Ana la invitación era delicada, porque se trataba de un campeonato, “y tengo la rodilla al 60%”. Pero a pesar de todo aceptó la invitación, demostrando así cómo consigue El Hormiguero ser los primeros en entrevistas en televisión a los personajes del momento. Sin embargo, Ana se puso nerviosa cuando fue consciente de que ella sería la primera invitada de la semana.

“Es que justamente fue la noche de la clasificación y claro, tenía la final el día siguiente. Y yo normalmente las competiciones no suelo estar mucho con el móvil por todas las razones, por lo bueno que te dicen y por lo malo que te dicen, para evadirme un poco de todo. Y justo estaba antes de dormir y cogí el teléfono y y me salta la notificación de El Hormiguero, Ana Peleteiro, y dije ¡no! ¡no!”, relataba.

El ver la notificación le hizo sentirse mal, porque pensaba que habría gente que diría: “Hala, está flipada, ya está aceptando ir eh antes de tiempo”. “Eso pasa siempre, los que no hacen nada son los que critican. La gente que hace cosas no critica, está lo suyo”, le puntualizaba Pablo Motos, quitando hierro a las posibles críticas.

Durante la entrevista, Ana Peleteiro habló de su particular relación con las redes sociales. Y así, narró cómo ha vivido meses de leer comentarios “muy heavies”, en especial, desde que cambió de entrenador. “No los leo, y aunque soy deportista, también trabajo en redes sociales e interactúo con mis seguidores. Al final algunos comentarios acabas leyendo, aunque tengo filtros y bloqueos. Está bien no leer solo cosas positivas, no el que te dice imbécil, sino, por ejemplo, del que te habla del cambio de entrenador y si cree que por esa decisión no vas a volver a ganar nada”.

“Cuando lees tantos comentarios llegas a un punto de debilidad, y piensas: me habré equivocado, no tomado esta decisión pensando en mi trabajo, las marcas van a dar un paso atrás. Tienes inseguridades y eso me ha hecho trabajar más fuerte. Esos malos momentos también te hacen más fuerte luego”, valoraba la invitada.