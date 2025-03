Gorka Ibarguren no se corta y lanza un dardo a Montoya: "Este vendería a su abuela por dinero"

Supervivientes 2025 ya ha empezado. El salto de Montoya desde el helicóptero, el abandono de Beatriz Rico del reality, así como la lección de vida de Terelu Campos al hablar sobre su cáncer, han sido algunos de los momentos más llamativos de esta nueva edición del programa de Telecinco.

Aunque son varios los participantes, José Carlos Montoya se lleva el premio al protagonista total. Tan solo hace un par de días, más de 2 millones de espectadores sintonizaron el canal de televisión para asistir al tensísimo encuentro de la pareja de La isla de las tentaciones. El andaluz llegó a la hoguera final tras haber caído en la tentación con Gabriella y ella después de haber sobrepasado todos los límites con Manuel.

Ahora, luego de pasar este momento tan crítico, Telecinco ha informado que la noche de este lunes, 10 de marzo, Montoya, Anita y Manuel se volverán a ver las caras; en esta ocasión, en la emisión del reencuentro de las parejas de La isla de las tentaciones.

Pero esto no es todo. Mañana, martes 11 de marzo, Manuel y Anita se lanzarán desde el helicóptero para caer en aguas hondureñas, donde se encontrarán cara a cara con Montoya. No es ningún secreto que el trío de La isla de las tentaciones se ha convertido en la tendencia de esta edición de Supervivientes.

Sin embargo, hay un personaje más que se suma a los participantes más comentados. Se trata de Terelu Campos, quien en la emisión del pasado jueves confesó que no podía nadar a consecuencia de la operación por el doble cáncer de mama que sufrió en el pasado. A pesar de ello, afrontó su miedo y se lanzó desde el helicóptero.

La continua presencia de estos personajes ha destapado críticas muy afiladas, incluso de antiguos exconcursantes del reality. Así ha sido el caso de Gorka Ibarguren, decimocuarto expulsado de Supervivientes 2024 tras permanecer 101 días en Honduras y convertirse en líder del grupo en cinco ocasiones.

"Empezaré a verlo a partir del mes y medio, cuando el programa no se centre en los ronquidos de Terelu y empiece realmente la supervivencia", compartía a través de sus redes sociales.

El único con el que me siento identificado y, por lo tanto, mi fav en #Supervivientes2025 es Borja. De todos modos empezaré a verlo a partir del mes y medio cuando el programa no se centre en los ronquidos de Terelu y empiece realmente la supervivencia #ConexionHonduras1 — Gorka Ibarguren (@gorkaworkout) March 10, 2025

La presentadora de televisión no fue la única atacada. El vasco no dudó en compartir su opinión sobre el fichaje estrella de Supervivientes 2025: "No tengo nada en contra de Montoya, simplemente no comparto su filosofía de vida y su manera de hacer las cosas", sentenció.

Y añadió: "Para mí no todo vale en esto de ganar dinero. Hay líneas que no se pueden cruzar y este vendería a su abuela por dinero y fama, aparte de que es un mentiroso compulsivo". Pero eso no fue todo. Además, dejó clara su postura al compartir quién es su participante favorito: "El único con el que me siento identificado es Borja", señaló muy rotundamente a través de su perfil de X, antiguo Twitter.