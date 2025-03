Aitor Albizua, el elegido por RTVE para presentar el nuevo 'Sálvame' en las tardes de La 1 tras rechazarlo Marc Giró

RTVE ya ha encontrado al presentador del nuevo contenedor de entretenimiento que irá en la franja que va desde las 18:30 hasta las 20:30, y que actualmente ocupa la doble entrega de El cazador. Aitor Albizua será el encargado de conducir el nuevo Sálvame, que llegará en primavera a las tardes de La 1.

Aunque no hay nada oficial sobre el programa, más allá del anuncio que hizo el presidente de RTVE, José Pablo López, en el Congreso, lo cierto es que es un secreto a voces que el 'universo Sálvame' recalará en el canal público con La Osa Producciones detrás, la compañía de Óscar Cornejo y Adrián Madrid, los 'padres' del extinto programa de Telecinco.

En Prado del Rey han tenido que recurrir a otro rostro dentro de la Corporación tras el 'no' de Marc Giró, que rechazó la propuesta. "He dicho que no a las tardes de La 1 de TVE porque priorizo RAC1", decía recientemente el presentador de Late Xou.

El elegido ha sido Aitor Albizua, presentador de Cifras y letras, según ha avanzado El Televisero y ha podido confirmar BLUPER. De esta forma, RTVE premia el trabajo que está haciendo el vasco al frente del concurso que emite La 2 de lunes a viernes y que, salvando las distancias, se ha erigido como la alternativa cultural al duelo entre Pablo Motos y David Broncano.

Albizua además es un valor al alza en el seno de la televisión pública, tras presentar las previas del Benidorm Fest en las últimas ediciones, y de la de la final de Eurovisión Junior en Madrid el pasado mes de noviembre junto a Ana Prada. De confirmarse -aun no hay nada firmado-, supondría su vuelta a las tardes del primer canal tras conducir el concurso El comodín de La 1.

Aitor Albizua presentó 'El comodín de La 1'.

Como se decía líneas más arriba, la llegada del universo Sálvame a TVE es algo que se da por hecho en el sector —de alguna manera ya ha hecho desde hace tiempo—, como también la participación de Belén Esteban y María Patiño tras sus últimos acercamientos a TVE.

Con el adiós a La Moderna el pasado viernes, ahora sólo falta despedir a El cazador para dejar hueco a la llegada de este nuevo formato que rivalizará contra Y ahora Sonsoles (Antena 3) y El diario de Jorge (Telecinco). Está por ver también qué pasará con Ni que fuéramos, que desde junio del año pasado se emite en TEN.