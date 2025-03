Fayna Bethencourt habla sobre la detención de El Yoyas en 'Equipo de investigación': "Mi testimonio puede ayudar"

Equipo de investigación ha ahondado en la fuga de Carlos Navarro, más conocido como El Yoyas, quien estuvo oculto de la Justicia por más de un año tras ser declarado culpable de siete delitos de maltrato, lesiones, amenazas y vejaciones, seis de ellos hacia su exesposa, Fayna Bethencourt, y a sus dos hijos menores de edad. Un reportaje que ha contado el testimonio de la exparticipante de Gran Hermano. “Creo firmemente que mis palabras pueden ayudar a quien lo necesite”, ha expresado la canaria.

En vísperas del 8M, Glòria Serra y su equipo han retratado la historia de Navarro y Bethencourt y de cómo su relación en la segunda edición de Gran Hermano y su expulsión de manera disciplinaria por un episodio violento en contra de su pareja visibilizó una situación que todavía no tenía acuñado un término: ‘violencia machista’.

El reportaje ha retratado tanto cómo se formó la relación, que duró 16 años y que fue narrada por los medios de comunicación, hasta su final con Fayna denunciando al Yoyas por malos tratos. Navarro fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión por siete delitos, seis de ellos contra su expareja y sus dos hijos menores de edad, y uno más contra la nueva relación sentimental de la canaria.

El episodio ha narrado también la fuga de Navarro y cómo fue encubierto por su familia, con declaraciones del padre del convicto, defendiendo a su hijo y declarándose abiertamente cómplice de su huida. “Le dije 'hijo, no te entregues'. Nosotros le traíamos de todo, estaba todo día encerrado”, expresaba al equipo de Glòria Serra.

Una protección que justificaba. “Si eres pariente sanguíneo, no te pueden acusar [de encubrimiento]. Puedes encubrir a tu hijo perfectamente, que no la ley no te puede hacer nada. Yo por un hijo corro los riesgos que haga falta”, expresaba al programa.

Fayna Bethencourt en 'Equipo de investigación'.

No obstante, el testimonio que más importante es el de Fayna. La actual agente inmobiliaria ha querido visibilizar lo que vivió, hablando sobre esa relación y sobre cómo consiguió salir de ella. “El aislamiento se produjo de una manera, incluso, prohibiéndome ir a sitios tan básicos como una farmacia”, expresaba a las cámaras del formato de laSexta.

“Yo no podía ir al supermercado sola porque, claro, igual me podían mirar, me podían hablar. Tener una contraseña en un móvil era impensable”, añadía, para revelar también cuándo comenzó la violencia física, dado que la psicológica dio inicio al poco de empezar la relación.

“La violencia física más dura y extrema fue así al final de la relación. Pero es que fue acorde con mi despertar. Si tú dices que sí a todo, ¿para qué te van a agredir físicamente? Pero claro, cuando el mono muerde o te dice no, ahí es cuando 'pum', le das una patada para que salte. Entonces, en mi caso, fue así", compartía.

Pantallazo de la historia de 'Equipo de investigación' dando las gracias a la historia publicada por Fayna Bethencourt en Instagram. Instagram

Tras la emisión del reportaje, Bethencourt ha querido dar las gracias al espacio que lidera Serra y que se ha emitido como compromiso por la lucha contra la violencia machista en víspera del 8M. Lo ha hecho en una historia en su perfil de Instagram.

“He participado en el reportaje de Equipo de investigación ya que creo firmemente que mi testimonio puede ayudar a quien lo necesite. No, no he cobrado y sí, lo he vuelto a pasar mal recordando. Gracias al programa por dar visibilidad y a los míos por estar siempre ahí”, escribía.

Un testimonio que le ha ofrecido a Equipo de investigación su segundo mejor dato de este 2025. El programa ha firmado un 6,9% de cuota de pantalla y ha tenido una media de 764.000 espectadores, llegando a 2.087.000 de usuarios únicos.