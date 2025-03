María Patiño corta a gritos la última propuesta de ‘Ni que fuéramos Shhh’: “Mi cuerpo es mío, no cedo”

Una tarde más, Ni que fuéramos Shhh puso sus ojos en Isabel Pantoja. Los colaboradores tenían que proponer cuál debería ser la primera escena de la serie que se rodará sobre la vida de la tonadillera, que estará producida por Mediacrest y que tendrá la vista puesta más en el mercado latinoamericano que en el español.

Y, además, el programa recibió por videollamada a Raquel y Vivi, Las Mellis. Dos cantantes que en el pasado fueron del círculo más estrecho de Isabel Pantoja, si bien en la actualidad no tienen ningún tipo de trato con la artista.

Al despedir a Las Mellis, María Patiño se mostraba cansada. “No sé qué habéis traído, que estoy con una alergia...”, exponía la presentadora. David Valldeperas, el director, le preguntaba de forma animada que qué le ocurría, y sus compañeros hablaban de un posible constipado.

“Si tienes una alergia habrá que ir a un médico”, proponía Valldeperas. Una idea que disgustó por completo a María, hasta el punto de que llegó a gritar: “¡No tengo nada!”. Con esto, solo pretendía zanjar el tema y que la dejasen en paz, pero no funcionó.

“Que te lleven a las pruebas de la alergia”, proponía Gonzalo Vázquez, el colaborador argentino con el que Belén Esteban tuvo una trifulca solo unos días atrás. Javier de Hoyos entonces recogía algunos comentarios de las emisiones en directo, y es que los espectadores apuntaban que con la lluvia “los alérgicos lo pasamos peor”.

“Como que se remueve todo. Es que lo de hoy es...”, seguía diciendo María Patiño. La explicación, sin embargo, no convenció a los demás participantes del magacín. “La lluvia limpia el ambiente”, aseguraban los Kikos. Y esto enfadó a la presentadora, que les recriminó “saber de lluvia, de cordero, de todo, de todo”.

“A ver, María, vamos a intentar llamar a un alergólogo para que te haga la prueba”, proponía David Valldeperas entonces. Pero la presentadora comenzó a gritar: “¡No! ¡No! ¡No! ¡Mi cuerpo es mío! ¡No! ¡No! ¡No soy un ratón de laboratorio!”.

“Tu cuerpo es de todos, es de España”, apostillaba David Valldeperas. “Mi cuerpo es mío”, seguía diciendo la gallega, mientras que el director le invitaba a salir de dudas, porque “creo que tienes algo”. “A ver si tienes alergia a Chelo”, lanzaba Kiko Hernández.

María Patiño hizo una pausa para leer un texto en el que confirmaba que la lluvia “arrastra los granos de polen, que son los principales responsables de la alergia y depositan todo eso en la superficie de residuos y debido a esta humedad es cuando a veces hay más brotes de alergia”.

“Pero eso es una vez que ha dejado de llover”, le respondía Kiko Matamoros, intentando anular su explicación. “Es increíble, no sé, vamos, tu mujer es una santa, te lo digo de verdad”, le apuntaba Patiño a su compañero. “María, es que tienes un problema y hay que detectarlo”, insistían desde la dirección. “No, que no, escuchadme, que no cedo, no cedo mi cuerpo, no”, finalizaba la presentadora, que la semana pasada acabó en una farmacia en pleno directo porque dirección quiso comprobar si se encontraba bien.