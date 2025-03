Isabel Rábago no se corta y dice lo que realmente piensa sobre el 8M: "El daño de estas ineptas a las mujeres es tremendo"

Como viene siendo habitual, Isabel Rábago no se corta y ha hablado alto y claro sobre el tema de la semana. La colaboradora de televisión no ha dudado en compartir su opinión sobre el Día Internacional de la Mujer, generando un gran revuelo en redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, Rábago ha rescatado un vídeo de 2019 donde ya dejaba clara su postura en contra de la huelga feminista.

En aquel momento, su mensaje causó mucha polémica, y ahora, cuatro años después, lo reafirma sin titubeos.

Isabel Rábago siempre da su opinión. Sara Fernández

"No voy a hacer huelga porque el 8M politizado de las ninis de Podemos no me representa. Nunca un hombre me ha proporcionado un trabajo por ser mujer. No tengo un casoplón en Galapagar, no tengo coche oficial ni vivo de las mujeres", ha empezado escribiendo la colaboradora en su publicación.

Isabel Rábago ha aclarado su postura tras afirmar que ha sido criticada durante años por no manifestarse este día: "Lucho todos los días por las mujeres. Si veo que una mujer es vejada, maltratada o insultada lo denuncio públicamente y ante la policía. Ahora lo hago en los juzgados".

La abogada critica lo que considera un feminismo "manipulado por la política" y defiende que la verdadera lucha por la igualdad no debe basarse en la confrontación entre hombres y mujeres.

Además, recordó cómo en 2019 fue duramente atacada por expresar esta opinión: "Por cierto fui machacada por decirlo. Yo nunca tuve miedo de decirlo. El daño de estas ineptas a las mujeres y al feminismo es tremendo".

Tras poner fin a su argumento con un contundente: "Aquí mi alegato contra las Ninis de Podemos", como era de esperar, sus palabras han encendido las redes.

Muchos la aplauden por atreverse a decir lo que piensa sin tapujos, mientras otros la critican por restar importancia a la lucha feminista y a los problemas que aún enfrentan muchas mujeres.

Sin embargo, más allá de la polémica, la colaboradora sigue defendiendo su derecho a expresar su opinión sin miedo a represalias.

Mientras tanto, las redes continúan ardiendo con comentarios a favor y, también, en contra, mientras la acusan de desinformar y de no entender la importancia del 8M en la sociedad actual.