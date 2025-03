Un soltero de 'First Dates' abandona directamente la cena tras ver a su cita: "Parece mi tío del pueblo, me quiero ir"

First Dates está de vuelta. El restaurante del programa más famoso sobre citas a ciegas de la pequeña pantalla abría sus puertas una noche más para recibir a solteros dispuestos a encontrar el amor. Todas las edades son bienvenidas en este formato de Cuatro que lidera con éxito el conocido presentador Carlos Sobera.

En cada emisión se presentan entre cuatro y cinco citas, con una duración de 10 a 15 minutos en pantalla. Aunque muchas de ellas pasan desapercibidas, no faltan los momentos de diversión y las polémicas entre los protagonistas de la cena.

Este miércoles, uno de los protagonistas iba a ser José Miguel de 45 años que es animador de hotel y viene de Benidorm (Alicante). "Desde pequeño he sido muy Billy Eliot, me ha gustado el mundo del espectáculo, teatro y el baile", se presentaba.

"Me encanta ponerme en el escenario con mi público del Imserso. Me pongo un mantón de manila y me pongo a cantar La bien pagá y hago el paripé con mi micro. He estado 19 años casado y tengo una niña. Estaba enamorada de ella y luego fui viendo cosas y me fijé en chicos. No pude engañarme a mí mismo ni a esa persona", relataba, en primer lugar, José Miguel de Benidorm.

"Quiero una persona simpática, amable, agradable... Me gustan maduritos pero no viejos", añadía también. Su cita iba a ser Miguel de 64 años que es operario jubilado y viene de La Vall d'Uixó (Castellón). "Me casé sin amor, me gustaban ya los hombres, pero yo quería tener una familia. También por el qué dirán", se presentaba.

José Miguel, en 'First Dates'

Justo con su entrada por la puerta, José Miguel no pudo evitar mostrar su disconformidad con su cita: "Es como si hubiera entrado un Miura y yo quería salir corriendo. No me ha gustado su físico, ni su mirada ni nada".

"Aquí estamos, a ver como sale la cosa", le decía Miguel a un José Miguel que no podía ocultar sus sentimientos y mostraba una cara de completa estupefacción. "He visto que tenía una cara algo rara", confesaba detrás de cámara Miguel de Castellón.

Miguel, en 'First Dates'

"Me gustas, no sé yo a ti... Bueno, no digas nada", hablaba Miguel con su cita. "Evidentemente, no le voy a decir no me gustas nada más encontrarnos. Cada persona puede vestir como le de la gana, pero yo me veo como más juvenil y no me gustado nada su manera de vestir", señalaba el de Benidorm, antes de llegar a la mesa para cenar.

"No me veo para nada con Miguel, es como si fuéramos el Yin y el Yang. El chico es del interior de Castellón, como que no... Yo soy más de pueblo que las amapolas, pero no. Parecía mi tío del pueblo", no dudaba en ajusticiar José Miguel a su cita.

José Miguel abandona su cita en 'First Dates'

Durante un momento de la emisión, el soltero de Benidorm no aguantó más y se dirigió directamente a su cita: "No es lo que yo estoy buscando. Me quiero ir, lo siento mucho. Me voy ya, para qué voy a perder el tiempo. Hasta luego".

"No sé si no le he gustado porque tengo un poquito de tripita. No tiene la educación de esperar ahí y hablar un rato aunque sea, que pase la cena y luego irse. Si no nos gustamos, pues adiós y muy buenas", comentaba Miguel ante el rechazo de su cita.