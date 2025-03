Juanma López Iturriaga no se muerde la lengua y lanza un dardo a ‘Pasapalabra’: “No regalan nada por venir”

Hasta este martes, Pasapalabra tenía como invitados a Eduardo Navarrete, Almudena Cid, Rafa Maza y Cristina Alcaraz. Pero antes de que comenzase la prueba del rosco, Roberto Leal les despedía con mucho cariño, pues la dinámica habitual del formato es la de renovar a los famosos que ayudan a los participantes cada tres días.

Así, hoy tocaba dar la bienvenida a cuatro nuevas celebridades, y a la primera a la que Roberto Leal recibió fue María José Suárez. “Deseando venir, que hacía casi un añito que no venía por aquí. Y os he echado mucho de menos”, expresaba la que fuese Miss España. Roberto apuntaba que se habían visto en algún evento de la casa. “Nos vemos por los pasillos”, añadía la sevillana. “Que estás con Sonsoles, me tienes que comentar eso”, confirmaba Roberto, emplazando la charla para más adelante.

Luego le tocó el turno a Juanma López Iturriaga, quien, con María José, apoyaba a Manu Pascual. “25 años viniendo a Pasapalabra”, decía el exdeportista, y presentador de formatos como Supervivientes en Telecinco. Esto llamó la atención de Roberto, que le preguntó por los tiempos en los que el concurso lo presentaba Silvia Jato, en su primera etapa, en Antena 3.

Con su característico sentido del humor, Juanma aprovechó para lanzar un dardo al programa: “Tenemos mala suerte, porque no regalan nada por venir”. Roberto Leal quiso quitarle hierro al asunto, destacando que en ocasiones regalan el juego, o el libro del programa. “Regálame una cubertería”, pedía entonces el vasco.

Tras charlar con Manu Pascual, que partió con la silla naranja tras ser el mejor en el último programa, Roberto Leal pasó a presentar los invitados del equipo azul, en el que una tarde más se encontraba Rosa.

“Tú no has venido tantas veces...”, deslizaba el presentador al dar la bienvenida a la malagueña Elisabeth Reyes, quien, como María José Suárez, se hizo popular tras ganar la corona de Miss España. Pero ella, con sorna, le dijo que no, que ella lleva en el programa desde “mil novecientos...”. “Desde 1915. Tú venías con los hermanos Lumière ya aquí, ¿no?”, le preguntaba el comunicador entre risas.

El cuadro de invitados lo completaba el actor Rubén Sanz, quien se hizo conocido en series como Escenas de matrimonio, de José Luis Moreno. “La fecha en el calendario marcada con Pasapalabra es de mis favoritas”, aseguraba el intérprete, quien cree nunca estuvo de invitado con Silvia Jato, “pero justo después, sí”.