Giro de 180 grados con Alonso Caparrós: ficha como presentador lejos de ‘Espejo Público’ y del corazón

Alonso Caparrós, a sus 54 años, está en un gran momento profesional. Y es que en los últimos años ha conseguido un sitio importante en la televisión, gracias a programas como Sálvame y Espejo Público, pero en el papel de colaborador. Hasta ahora.

El hijo de Andrés Caparrós volverá a ejercer de presentador de televisión, y lo hará en un género que domina muy bien: los concursos. Se aleja así del universo rosa que le permitió volver a la primera plana audiovisual, con un programa diario que se estrenará el próximo 17 de marzo.

Se trata del concurso Yo sé + que tú, de Castilla-La Mancha Media, un formato que ya tenido versiones en otras televisiones autonómicas como Aragón TV, EITB e IB3. Estará producido por Mediapro Studios, y se emitirá de lunes a viernes de 13:10 a 14:00 horas.

En Ni que fuéramos Shhh han recogido esta noticia en la Quickie Ronda. “Enhorabuena, compañero, Me alegro muchísimo”, ha celebrado María Patiño, quien fue compañera de Alonso en Telecinco en Sálvame.

El periodista especializado en televisión Sergio López, habitual de la Quickie Ronda, ofreció una pequeña entrevista exclusiva con Alonso, donde le pregunta sobre el proyecto. “Estoy feliz. Yo ya lo sabía, pero estaba esperando poder contarlo. Así que estoy encantado”, ha afirmado el antaño concursante de GH VIP.

Alonso ha querido recalcar que “nunca ha dejado de presentar”, y ha citado el show Furor que hace por teatros, así como algunos bolos en los que ha ejercido de maestro de ceremonias. “Pero es verdad que desde 2016 que acabé Punto pelota no presentaba un programa, digamos, mío”, reconoce.

“Entonces en ese sentido tengo muchísima ilusión”, continuaría diciendo Caparrós. En concreto, está muy contento de que el proyecto sea un concurso, porque “a mí lo que me gusta es hacer esto, toda esta parte que llevo haciendo estos años de corazón, etcétera, no es donde yo me siento como pez en el agua”. “Es un concurso, entretenimiento puro y duro. Es lo que he hecho siempre, es donde yo me afiancé”, insiste.

El nuevo proyecto de Alonso no implica que tenga que abandonar Espejo Público: “Esto no me obliga a renunciar a nada, y de momento sigo con todo adelante”, añade. Solo falta por ver si su colaboración en Espejo Público se mantendrá, o si tendrán que prescindir de él. Y es que su participación habitual es al final de la mañana, lo que podría provocar que compitiese consigo mismo a partir de las 13:10 horas, al hacer doblete en Antena 3 y CLMM.