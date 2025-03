Maribel Verdú, alto y claro desde ‘El Hormiguero’: “La televisión que se hace ahora es el nuevo cine independiente”

Tal como se anunció el pasado jueves, Maribel Verdú y Mariela Garriga se convertían en las estrellas invitadas de El Hormiguero de este martes. “Cuánto tiempo, Maribel”, celebraba Pablo Motos, añorando la última visita de la actriz, que tuvo lugar hace ya un par de años. “Maribel es una de nuestras actrices favoritas”, aseguraba el presentador valenciano.

Ambas intérpretes acudían a anunciar Cuando nadie nos ve, serie que se estrena en Max el próximo viernes. Las dos llevaban todo el día de promoción. “Menos mal que estamos aquí contigo y nos animas”, admitía Maribel.

Sin más miramiento, ambas se lanzaron a dar detalles de la serie en cuestión. Mariela narró que ella interpreta a una teniente de las fuerzas aéreas americanas, que va a la base militar de Morón de la Frontera a investigar la desaparición de un informático. “Es de estas investigaciones que llegan a convertirse en algo más grande”, apunta como cebo.

Por su parte, Maribel Verdú encarna a una guardia civil judicial, con “mala leche”. “Un personaje maravilloso de esos que te regala la vida, ¡gracias Urbizu!”, le decía al director de la serie. Esta es la primera vez que Maribel hace de alguien de este cuerpo, si bien había interpretado otras veces a policías. Por ello, Pablo Motos le pidió que contase las principales diferencias.

“La Guardiacivil está militarizada y es todo muy jerárquico. Es un tema delicado, como el Madrid Barça”, reconocía la actriz, que no quería herir a ningún cuerpo. “Voy con uniforme y me ponen tricornio y todo. No sabes lo que aprieta, no sabes cómo duele”, reconocía.

En ese momento, las hormigas Trancas y Barrancas salieron a la superficie, y Mariela Garriga se quedó en shock. No esperaba la interacción con estas marionetas, con las que Maribel Verdú llegó a tener un desencuentro, porque con sus gracias se sentía desconcentrada. Incluso amenazó a una con “irse a dormir caliente”.

Tras ver el tráiler de la serie, Pablo Motos puso sobre la mesa cómo “las plataformas han venido a hacer series con factura”. “Ahora mismo la televisión que se hace es como el nuevo cine independiente”, afirmaba Maribel Verdú. “Los actores que hacíamos tele estábamos denostados. Y ahora quién no hace una serie, y más con una calidad como esta. Enrique Urbizu ha dirigido esto como si rodase 8 películas independientes cada una”, añadía, en referencia a su propia experiencia.

Sobre Cuando nadie nos ve, Maribel quiso destacar que los cuatro primeros episodios son de tensión, y siguen una línea. Pero que con el quinto todo cambia. “El quinto es una peli a parte, porque cuenta lo que pasó antes de todo”, añadía, invitando así al público a sumergirse en la serie.