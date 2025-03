Juan del Val carga contra Pedro Sánchez en ‘El Hormiguero’ y le acusa de “estar haciendo desaparecer al Partido Socialista”

Tras la visita de Maribel Verdú y Mariela Garriga a El Hormiguero para promocionar el estreno del próximo viernes de la serie Cuando nadie nos ve, Pablo Motos recibió este martes en el plató a María Dabán, Rosa Belmonte, Rubén Amón y Juan del Val. Y es que estos cuatro comunicadores son los encargados de comentar la actualidad en la tertulia del programa de Antena 3.

Y el primer tema que Pablo Motos puso sobre la mesa es que PSOE y Junts habían llegado a un acuerdo sobre inmigración. Y en él se establece la delegación de competencias estatales fundamentales en la gestión migratoria, como la seguridad de puertos y aeropuertos, que asumirán los Mossos junto a la Policía y la Guardia Civil, la gestión de los CIE y la devolución de migrantes.

“La Generalitat podrá gestionar la devolución de extranjeros y los centros de inmigrantes”, exponía Pablo Motos para comenzar la charla, destacando que esto “no se podía hacer”, dando paso a vídeos en los que políticos como Marlaska en los que se apuntaba a que eso era imposible.

Juan del Val, que ya ha sido crítico con Pedro Sánchez en muchas ocasiones, quiso poner el foco no en el líder del PSOE, sino en el Partido Socialista en sí. “Hablemos de ese comunicado con el puño y la rosa, y donde hablan de nacidos fuera de Cataluña y se dan porcentajes. Esto ahonda en la teoría de que el Partido Socialista Pedro Sánchez lo está haciendo desaparecer”.

Así, el escritor se dirigió a la gente que continúa pensando que “Pedro Sánchez tiene alguna ideología, y que esta ideología es de izquierdas”. “Hay que recordar que ha pactado un acuerdo sobre inmigración sobre un partido de extrema derecha, que compite en Cataluña con otro partido de extrema derecha para ver quién es más de extrema derecha”, sentenciaba el colaborador de Pablo Motos.

Volviendo al PSOE, Juan del Val apuntaba que “es el logo de un partido histórico, un partido que se tiene que sentir avergonzado de que en un comunicado donde aparece su logo se hable de porcentaje de quién ha nacido en Cataluña. Es una vergüenza para el partido histórico que hay en España”.

“Pedro Sánchez demuestra una vez más que no tiene idología, y que esa ideología no es de izquierdas. Si en el PSOE no se intenta recuperar al Partido Socialista clásico, cuando este periodo se acabe, porque se va a acabar, no sé dónde va a estar el rescoldo de ese partido”, finalizaba el esposo de Nuria Roca.