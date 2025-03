Carmen Borrego no se muerde la lengua y apunta a Terelu Campos: "Puede ir a hacer supervivencia o espectáculo"

Terelu Campos pone rumbo a Honduras. Este es uno de los últimos bombazos que estallaron en la última emisión en ¡De Viernes!, una noticia que no ha parado de resonar en el mundo del espectáculo. La presentadora saltará del helicóptero el próximo jueves 6 de marzo, siguiendo así los pasos de su hermana, Carmen Borrego.

"Soy Terelu Campos, presentadora y colaboradora, y este año participo en Supervivientes, aunque nadie se lo espera", dijo, confirmando así su implicación en la nueva edición del formato del reality de Telecinco.

Este sábado, 1 de marzo, Socialité dedicaba unos minutos de su emisión a hablar del tema y, para conocer un poco más al respecto, decidieron acudir nada más y nada menos que a su hermana, Carmen Borrego.

Óscar Furones, reportero del programa, viajó hasta Toledo para poder cuestionar a la tertuliana, quien se encontraba en un evento junto a demás personajes públicos. Ante las preguntas del colaborador de Telecinco reveló el mayor inconveniente al que se enfrentará su hermana una vez que comience su aventura en Supervivientes 2025.

"Yo creo que, cuando uno va a un reality, puede ir a hacer supervivencia o espectáculo", dijo Carmen Borrego al micrófono. Y no dudó en enviar un consejo muy personal a su hermana.

"Que no piense en lo de fuera, que intente disfrutarlo y se olvide de todo. Yo no puedo enseñarle nada", confesó la hija de María Teresa Campos. Y añadió: "Hay cosas muy bonitas que tiene que disfrutar". Fue entonces cuando María Verdoy, presentadora de Socialité, realizó una petición al reportero: "Me gustaría que le preguntaras qué va a ser lo más duro para Terelu".

Ante tal duda, Óscar Furones cuestionó a Carmen Borrego, quien contestó sin tapujos: "Hay un momento en el que tú tienes que armarte de valor para tirarte de un helicóptero. Cuando ya te has tirado, ya has superado algo muy importante. ¿Sabes cuándo es el peor momento? Cuando llegas a la playa, te sueltan ahí y te abandonan llena de barro".

Carmen Borrego sabe que este será un nuevo reto para Terelu Campos. Aunque los comentarios por parte de la tertuliana terminaron ahí, Marta López, colaboradora de televisión, también fue cuestionada sobre la nueva noticia.

Sin titubeos, confesó no tener ninguna confianza en la madre de Alejandra Rubio: "No veo a Terelu preparada para nada. Va a ser un numerito, no me lo pierdo ni loca. A ver si pasa la primera noche", dijo. Fue entonces cuando añadió: "Es complicado hacerlo peor que Carmen, pero yo creo que Terelu se va a superar", señaló finalmente ante las preguntas de Óscar Furones en Socialité.