Victoria Federica rompe a llorar en 'El desafío' tras su prueba más complicada: "No pensaba que lo iba a lograr"

Noche de alta tensión en la octava gala de El desafío. Victoria de Marichalar ha deslumbrado con el reto de esta semana: una cuidada coreografía que combinaba danza clásica con baile moderno. Una de las pruebas más elegantes a las que se ha enfrentado la aristócrata, pero también una de las más duras. Un sublime ejercicio cuyo esfuerzo ha provocado que la socialité rompiese a llorar de emoción.

Ya en el vídeo del ensayo, Victoria Federica revelaba que no había bailado nunca ballet, por lo que partía con desventaja. A pesar de ello, Noe, la coreógrafa de El desafío, le recordaba que era esencial la disciplina y la práctica. Aunque ha sido una prueba semanal, debía evitar cometer cualquier error, dado que podría provocar un efecto dominó y que el resto del cuerpo de baile no cumpliese con su labor.

“Este reto ha crecido muchísimo en cuanto a ensayos y producción. El ballet clásico, para alguien que no lo ha tocado nunca, me parece imposible”, expresaba Roberto Leal. “Es muy difícil incluso para los que lo hemos bailado. Es una carrera de muchos años. No sólo [Victoria de Marichalar] ha bailado danza clásica, sino también ha tenido que aprender movimiento de danza contemporánea”, especificaba la coreógrafa.

“Hay también jazz y baile moderno. Una mezcla importante. Ha tenido pocos días, pero ha trabajado bastante”, reconocía la experta en baile. “Me he agobiado muchísimo. Pero todos mis compañeros y Noe me han tranquilizado. A ver qué tal”, expresaba la socialité antes de comenzar.

Y ha llegaba la prueba. A pesar de los nervios, Victoria ha brillado con la coreografía. No ha sido sencilla, dado que ha tenido que combinar movimientos de ballet con otros en los que ha tenido que realizar acrobacias en el aire. Con una puesta en escena espectacular, la hija de la duquesa de Lugo ha superado con creces la prueba.

Victoria Federica en 'El desafío'.

Aunque se ha mostrado muy segura durante la danza, derrochando carisma y elegancia, Victoria Federica ha demostrado llevar la procesión por dentro. Los nervios han salido a florecer tras terminar el baile, derrumbándose con Roberto Leal y rompiendo a llorar de la emoción.

“Me tiembla todo. Me cuesta hablar”, confesaba antes de emocionarse. “No pensaba que me fuera a salir. Estaba súper nerviosa. Como siempre digo, los nervios me pueden”, confesaba mientras evitaba llorar. “Pero tenéis en El desafío al mejor equipo del mundo”, dijo entre lágrimas.

Roberto Leal abrazando a Victoria Federica en 'El desafío'.

Sin poder evitar derrumbarse, ha sido consolada por Roberto Leal, quien le ha dado un abrazo. “Si te hace falta llorar, hazlo”, le compartía el presentador. “Me lo he tomado como un reto personal. Nunca pensé que haría esto y menos aquí. Ya no sólo por temas internos. Me decían que me lo creyese y me ha costado, porque nunca me lo he creído. Tampoco pensé que lo estaría diciendo. Muchísimas gracias por todo el trabajo que habéis hecho conmigo. He superado un desafío personal gracias a vosotros”, concluía.

La socialité era abrazada por la coreógrafa. “Quiero decir una cosa tanto a Vic como el resto de participantes. ¡Claro que se puede!”, apostillaba. Juan del Val revelaba las horas de trabajo de la socialité. “Ayer no había número”, confesaba.

El jurado ha valorado muy positivamente el resultado final, colocándola como ganadora de la gala. La aristócrata ha vencido a Manuel Díaz ‘El Cordobés’ quien hacía la prueba del laser man. Con esta victoria, la socialité ha ganado en dos ocasiones. En el ranking, Vic sigue manteniendo su segunda posición, sólo estando por detrás de Gotzon Mantuliz.