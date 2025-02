Manu Pascual confiesa en qué gastaría el dinero del bote de 'Pasapalabra': "Me han apoyado en esto"

Manu Pascual se encuentra en estado de gracia en Pasapalabra. Al madrileño le faltó muy poco para llevarse el bote en la entrega del martes, 25 de febrero, siendo la tercera vez que se ve en esta situación. La primera, el 20 de junio de 2024; la segunda, casi un mes después, el 17 de julio de 2024.

Esta semana, le privó de ganar 1.276.000 euros "el nombre de la comunidad artística fundada por Justus Jorgensen en 1934 en la ciudad australiana de Melbourne". El concursante del programa de Antena 3 contestó "Mecanic" y la respuesta correcta era "Monsalvat".

Minutos antes de la proeza, Roberto Leal quiso saber en qué emplearía el de Collado Villalba esta jugosa cantidad de dinero. "Gran parte iría para ayudar a mi familia, que son los que me han apoyado en esto y en todo. Para seguir estudiando y, si se puede, para una casa o un viaje especial", desveló Pascual.

Por desgracia, no pudo ser, pero da la sensación de que Manu está más cerca que lejos de entrar en el 'olimpo' de Orestes Barbero, Rafa Castaño, Óscar Díaz o Pablo Díaz. Ya en el programa de este miércoles, 26 de febrero, el presentador andaluz repasaba el otro hito que había alcanzado Manu en la entrega anterior.

"Es la tercera vez que haces un 24 [aciertos]", explicaba Leal al participante de 28 años, que cumplía su programa 198. Justo este miércoles, Pascual superaba a Rafa Castaño, el ganador del mayor bote de la historia de Pasapalabra. El sevillano lo consiguió en su entrega número 197.

Nuevo récord de Manu

"No me lo he llevado aún para superar a Rafa", bromeó el graduado en Psicología. Este miércoles, el bote ascendía a los 1.282.000 euros y Manu Pascual llevaba acumulado 122.400 euros en casi sus 200 programas. En el rosco, no se quedó tan cerca de lograrlo, pero hizo un buen papel.

Tras las buenas jugadas tanto de Manu como de ella, Rosa Rodríguez se plantó en los 21 aciertos, los mismos que su contrincante en ese momento. Al psicólogo le sobraban aún 16 segundos y pudo resolver dos definiciones, de manera que envió a la otra concursante a la silla azul.

Sin embargo, Pascual erró la F: "Apellido del químico que junto con Ira Remsen descubrió la sacarina". El joven lanzó "Flanagan", cuando lo correcto era Constantin Fahlberg. Este jueves, el ganador de la silla azul y él pelearán por un bote de 1.282.000 euros.