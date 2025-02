Carmen Farala: "Las drags estamos cargadas de prejuicios, pero 'Maestros de la Costura Celebrity' ayuda a romperlos"

El atelier de Maestros de la Costura Celebrity sigue a pleno rendimiento. Poco a poco, los famosos van cayendo en cada prueba y también se van posicionando los favoritos. Entre los aprendices que más suenan para ganar esta primera edición está Carmen Farala. La ganadora de la primera temporada de Drag Race España está causando mucha sensación: “Lo he dado todo. Me he abierto en canal en este programa”.

Con tres entregas ya emitidas, en las que los talleres han despedido a Silvia Superstar, a Rosa López y a Canco Rodríguez, Carmen Farala sigue perfilándose como una de las claras frontrunners a la victoria. A pesar de ser nominada en las dos primeras galas (consiguiendo el mejor trabajo en las pruebas de expulsión), logró ser favorita en la tercera, salvándose así de estar entre los aspirantes que se tuvieron que jugar su puesto en los desafíos por equipos.

La drag queen ha mostrado ser una alumna aventajada. Precisamente, su experiencia en el transformismo le ha permitido tener mano en la costura, confeccionándose sus propios vestidos y diseños. De hecho, en la rueda de prensa de presentación de la versión Celebrity de Maestros de la Costura, Farala revelaba su pasión por la costura y de cómo sentía que “entraba en su universo” en el momento que toca los hilos y las agujas.

“La moda es algo que he amado desde siempre. Además, la costura es un arte que enamora. En mi caso, he trabajado mucho más, llevo cosiendo desde hace años. Para mí, es el momento en el que estoy conmigo misma. Termino perdiendo la noción del tiempo, como si no estuviera en casa, olvidándome hasta de comer. Coser es meterme en un universo mágico que atrapa y del que no salgo”, confiesa en un encuentro con la prensa en el que estaba presente BLUPER.

Aunque Farala sea uno de los perfiles más profesionales, la drag queen es consciente de que se trata de un formato de entretenimiento. “Vengo de participar en Drag Race y soy consciente de que ambos formatos son entretenimiento. Pero noto bastante diferencia en ambos. El primero era más talent show, en lo referente a que debíamos mostrar nuestras dotes en ciertos ámbitos”, razona.

Carmen Farala en 'Maestros de la Costura Celebrity'.

“En Maestros de la Costura prima más el entretener. Quiero decir, el público quiere ver una prenda bonita, pero también no quiere aburrirse. En mi casa, yo coso en silencio o cantando mucho. En el programa, toca estar hablando con el compañero, ayudar en lo que sea y estar pendiente de más cosas, es diferente. Hemos llegado a coser con mucha tensión, llegando al límite”, señala Farala.

"Puedo llevar mucho maquillaje, pelucas y brillo, pero ha habido momentos en los que me he abierto en canal y he llorado como una magdalena"

Para la sevillana, la versión Celebrity del talent de costura le permite que el público le conozca más allá de su faceta drag. “Las drag queens estamos cargadas de prejuicios, creo que formatos como este ayudan a romperlos. Pero también digo que nosotras mismas los tenemos y que esta producción ayuda a que convivamos diferentes tipos de personas que quizás no hubiéramos coincidido”, reconoce.

Carmen Farala en 'Maestros de la Costura Celebrity'.

“Al final, descubres qué hay detrás de cada personaje. Siempre hay una historia detrás de la persona. Cuando entiendes eso, es cuando comienzas a empatizar. Eso es lo más importante y bonito de este programa. Porque yo puedo llevar mucho maquillaje, pelucas y brillo, pero ha habido momentos en los que me he abierto en canal, en los que he llorado como una magdalena”, expresa.

Esa convivencia de la que hace referencia ha permitido tanto a Carmen Farala como al resto de participantes que haya mucho compañerismo entre los aspirantes. “Hemos vivido una hermandad total, lo hemos pasado increíble todos juntos. No ha habido ningún tipo de mal rollo y hemos podido respirar. Hemos sido tan diversos que nos hemos complementado unos con otros. Ha sido una experiencia maravillosa”, confiesa.

Farala no descarta participar en más formatos de talento: “De momento, estoy servida. Pero siempre estoy abierta a nuevas oportunidades. Soy también una persona que tengo muy claro el foco que quiero en mi vida y hacia dónde quiero llevar mi carrera. Quiero dedicarme a la moda, que es lo que me apasiona. Pero jamás hay que decir nunca. Así que estaré dispuesta a escuchar lo que me quieran ofrecer también”.