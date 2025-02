El volantazo de Bertín Osborne con la televisión: de estar “hasta los huevos” a concursar en ‘Tu cara me suena’

“Hasta los huevos”. Así de rotundo fue Bertín Osborne hace justo un año, en febrero de 2024, al hablar sobre su relación con la televisión, medio en el que ha sido conductor de espacios de mucho éxito y que son parte de la historia del medio, como Lluvia de estrellas o Mi casa es la tuya.

En pleno concierto, el intérprete de Buenas noches, señora afirmaba que seguiría cantando, porque es algo que le divierte “más que la televisión”. “Seguramente seguiré haciendo música, seguiré cantando porque es lo que más me divierte, pero lo demás igual me lo quito de en medio, porque estoy ya hasta los huevos”, le decía al público que se congregó para disfrutar su recital.

Hay que entender que aquello lo dijo en un contexto en el que generaba mucho interés mediático por su reciente paternidad. Sin embargo, donde dijo digo, luego dijo Diego. Bertín no se retiró de la televisión: siguió conduciendo El show de Bertín en Canal Sur, y ahora da un volantazo a su carrera. Aparca temporalmente este programa, en el que hace entrevistas y contenidos distendidos, para ser concursante de la nueva edición de Tu cara me suena.

Él mismo lo comunicó durante la emisión de este pasado 14 de febrero, y avanzó que en unas “cuatro o cinco semanas” se apartaría del formato “durante una temporadita”, estimando que sería “unos tres meses”.

“Me voy del programa. Voy a hacer un paréntesis en mi vida televisiva. Volveré después, pero el show sigue”, contaba a sus colaboradores el jerezano, que se resistió entonces a dar detalles de este movimiento.

De sobra era conocido que Bertín Osborne era un perfil muy deseado por Tu cara me suena. Ya para la edición anterior hubo negociaciones, que no terminaron en buen puerto. Su espíritu encaja bien en el programa de Manel Fuentes, pues supo dar mucho juego cuando se escondió bajo el disfraz de Cocodrilo en Mask Singer.

Para aceptar Tu cara me suena, Osborne se ha visto obligado a desvestir un santo para vestir el otro. El del clonador es un programa complejo, que requiere mucha preparación, y le sería incompatible (o, cuanto menos, incómodo) desempeñarlo a la vez que El Show de Bertín, y de ahí que haya tenido que anunciar ese paréntesis de tres meses.

Bertín Osborne, en una imagen de archivo.

Su fichaje se confirmó el pasado 11 de febrero, junto al de Yenesi y Ana Guerra. Y solo unos días más tarde, la revista Lecturas ha apuntado que Bertín tendría problemas económicos, que necesita trabajo, y de ahí que haya firmado. Un concurso que, en principio, no le llamaría mucho la atención porque “él aborrece maquillarse y lleva años sin hacerlo”, según el citado medio. En Tu cara me suena, recordemos, las caracterizaciones son fundamentales.

La revista desliza que Bertín tendría una deuda con Hacienda que rondaría el medio millón de euros, a lo que se sumarían millonarias hipotecas y la pensión de manutención que tendrá que pagar al hijo que tuvo con Gabriela Guillén.

Se desconoce cuánto podría cobrar Bertín por pasar, semana a semana, por el clonador de Antena 3. Los cachés de Tu cara me suena nunca se hacen públicos, tan solo se pueden localizar algunas estimaciones. La revista Semana apuntaba el curso pasado que los concursantes de entonces, entre los que se encontraban Supremme de Luxe, David Bustamante o Julia Medina, podrían embolsarse entre los 10.000 y los 25.000 euros por semana.

Si Bertín tuviese ese caché máximo de 25.000 euros como gran estrella de la nueva temporada, y el concurso volviese a contar con 14 galas, el jerezano se embolsaría unos 350.000 euros.

Bertín Osborne en uno de sus conciertos de 2024. Gtres

En su pasado en Mask Singer, Bertín interpretó Born in U.S.A. de Bruce Springsteen, Take you dancing de Jason Derulo y Live while we're young de One Direction. Ahora, la gran duda es: ¿a qué personajes imitará Bertín Osborne, sin filtro vocal, en vivo y en directo?

¿Le veremos interpretar a crooners y tenores, o saldrá de su zona de confort emulando a artistas contemporáneos, que hagan música urbana u otros ritmos con los que no les tengamos asociados, como en Mask Singer? ¿Y a qué mujer tendrá que recrear en el escenario? Porque en cada temporada los concursantes, al menos, una vez imitan a alguien que no es de su propio género. El año pasado, Supremme de Luxe le imitó. Sería muy bonito que él le devolviera el guante e intepretase su Llévame al cielo.