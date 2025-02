Terelu Campos no se calla y desvela su relación actual con María Patiño: “El problema no lo tengo yo”

Terelu Campos se prepara para su debut como actriz de teatro, tras una breve experiencia en el mundo de la interpretación con la serie Paquita Salas. Y este jueves ha tenido lugar la presentación de la obra, titulada Santa Lola, producida por Lara Dibildos y con dirección de César Lucendo.

Al evento ha acudido Marta Riesco como reportera de Ni que fuéramos Shhh, programa que bebe del espíritu del antiguo Sálvame, del que Terelu formó parte durante años. Sin embargo, en la nueva etapa del formato, la hermana de Carmen Borrego se distanció, y todo apuntaba a que había cierto distanciamiento entre la malagueña y los que fueron sus compañeros.

En el turno de las preguntas de la prensa, Marta Riesco lanzaba si vetarían a Ni que fuéramos Shhh en la fiesta del estreno, pero Terelu sentenció que ella nunca ha vetado a nadie. A continuación, la reportera de Canal Quickie deslizaba si desearía que María Patiño le mandase un mensaje y así “arreglasen las cosas”.

“El problema no lo tengo yo, lo tiene quien ha decidido no tenerme en mi vida”, sentenciaba Terelu Campos, muy tajante. Y mostrando gestos de incomodidad, mientras le estaban haciendo la pregunta. “La cara lo dice todo, es muy expresiva”, apuntaba al respecto Belén Esteban, en la entrega de Ni que fuéramos Shhh hoy.

“Ella sabe jugar, y hay que ver qué Terelu vemos. La frase que dice respecto a mí, hombre, habrá que hablar de todo eso, pero no es así”, adelantaba María Patiño, por su parte, sin aclarar si está enfadada o no con la hija de María Teresa Campos.

Más directa fue Belén Esteban: ella reconocía estar enfadada con Terelu. Porque le constaba que había hablado a sus espaldas, contando cosas de una fiesta que no sucedieron como la Campos lo cuenta. Y también porque le escribió para el funeral de Madrid de María Teresa Campos. “Me dijo que era familiar, no era así, y la bloqueé”, resumía Belén, lamentando no haberse presentado en la misa en cuestión porque María Teresa le tenía mucho cariño.

María Patiño siguió entonces contando cómo se reencontró con Terelu en el funeral de Jimmy Giménez-Arnau, y allí Terelu le cogió la mano a la presentadora, muy emocionada. “Estoy convencida de que nos quiere”, revelaba la gallega en ese sentido. Kiko Matamoros, por su parte, contaba cómo en el pasado sí tuvo buena relación y contacto con Terelu, pero que no respondió su último mensaje, en el que le llamaba Fiona, aunque en tono de broma.