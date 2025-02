Gema López no se muerde la lengua y apunta a Terelu Campos: "Toda la vida ha sido pelota con los directores"

Espejo Público sigue un día más pegado a la actualidad. El magacín de Antena 3 ofrece a todos sus espectadoras una información completa y veraz sobre los hechos más relevantes de la política o de la crónica social.

De esta manera, este jueves en la sección del corazón del programa liderado por Susanna Griso abordaron de primera mano una noticia que afecta directamente a unos de los integrantes de la familia Campos.

En este caso, no se iba a hablar de Alejandra Rubio y su reciente maternidad sino de su madre que iniciaba un nuevo proyecto profesional muy alejado de los platós de televisión. Terelu Campos salta a los escenarios del teatro como actriz en la obra Santa Lola y Espejo Público acudía a la rueda de prensa convocada por la compañía.

"Hace un momento hablabas sobre el intrusismo en el mundo del teatro, ¿alguien de la interpretación te ha llamado para darte su apoyo en este proyecto?, le cuestionaba un reportero del magacín. "He visto a actores hablar de una manera cariñosa y positiva. Lo negativo, que sé que lo hay, no lo he visto. Actores que han sido presentadores me han dado esos mensajes".

"Lo positivo lo tenéis en casa y al final te vamos a ver a ti antes que a Alejandra Rubio encima de un escenario. ¿Te ha dado algún consejo antes de empezar esta obra?, preguntaba el reportero de Espejo Público directamente a Terelu Campos.

"De momento, no. Solo me ha dicho que por favor lo hiciera y que no dijera que no. Ella todavía no ha leído la obra. Algún día me pondré con ella y le diré lo que hay, o si algún día viene a alguno de nuestros ensayos. Espero que pueda venir al estreno, al final tiene un bebé y está ocupada", respondía Terelu Campos.

Preguntada sobre la supuesta prohibición que su hija le ha marcado sobre no enseñar fotos de su hijo, la flamante actriz de teatro se limitió a decir: "No voy a hablar de nada que no sea de la obra. Tienes que comprenderme que yo estoy aquí para hablar de Santa Lola y todo lo que queráis preguntarme de mí, de cómo me siento y sobre este proyecto. Temas personales no lo voy a hacer".

"No tengo ninguna relación con Susanna, no he vuelto a coincidir con ella después de que fuera al tanatorio de mi madre. Con Gema tampoco, tras acabar Sálvame. Ella tampoco me ha llamado para nada", explicaba Terelu ante las preguntas del reportero de Espejo Público sobre su relación con las presentadoras del programa.

"¿Pero Gema y tú erais amigas, no?", le preguntaban también. "No sé, pregúntaselo que trabajas para ella, no me lo preguntes a mí", respondía en tono jocoso la colaboradora de Telecinco. "Dile que yo le deseo mucha suerte y que estoy convencida que esto lo va a hacer muy bien", apuntaba Gema López desde plató.

Gema López en 'Espejo Público'

"Dale un besito a todos. A Alberto, que no sale en pantalla. Fulano a ver si te portas un poquito mejor conmigo", le enviaba Terelu Campos un mensaje a Alberto Díaz, el director actual de Espejo Público y ex de Sálvame.

En ese momento, Gema López quiso comentar las palabras de Terelu Campos: "No quiero ser mala. Tú fíjate que toda la vida lo mismo, el director de este programa tiene muy mala leche y es el que causa muchas de las trifulcas que tenemos. Y tú hacia él: 'Fulano, un besito'. Siempre le ha pasado, que ha sido pelota con los directores y a los que estamos aquí como ella, ¡full zasca!".