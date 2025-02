Josep Pedrerol se confiesa por primera vez en 'El Chiringuito' y desvela cómo se enamoró de Madrid: "No viene a cuento" Atresmedia Televisión

Muchos son los periodistas que encuentran en Madrid su hueco a nivel laboral. Es el caso de Josep Pedrerol. Nacido en el barrio barcelonés de Sants, el comunicador se licenció en Ciencias de la Información en Barcelona. Fue en su ciudad donde empezó a trabajar como periodista deportivo, en los informativos de Radio Barcelona.

Unos años después se mudó a la capital, donde lleva más de tres décadas trabajando en la profesión. Pedrerol ha pasado por El Partidazo del Plus y El Día Después. Pero el punto de inflexión en su carrera fue Punto Pelota y, posteriormente, El Chiringuito de Jugones. Dos programas que le han dado una gran popularidad.

Más de 30 años después de su llegada a Madrid, el periodista ha hablado por primera vez sobre cómo se enamoró de la ciudad. Lo ha hecho durante El Chiringuito de este martes. Concretamente tras una conexión desde el hotel del Manchester City en la ciudad, en la previa del partido de vuelta de los Play Offs de Champions.

"No viene a cuento, pero ahí descubrí que me quería ir a Madrid", comienza a explicar Pedrerol. "Estaba trabajando en un periódico de Barcelona y lo cerraron aquel día. Estábamos el fotógrafo y yo en un local de Huertas. El fotógrafo había descubierto un torneo de squash", relata el presentador.

En ese momento le llamaron desde Barcelona para darle una mala noticia a nivel profesional: "Oye, cerramos el periódico, pero el fin de semana está todo pagado, así que quedaos en Madrid'", desvela. Una conversación que ocurrió un viernes con todo el fin de semana por delante.

"El fotógrafo me dijo que salía a la calle a hablar con su mujer, a decirle que estaba en paro", asegura el presentador del formato. Algo que a él no pareció afectarle. "Yo en aquel momento tenía 20 años. A mí estar en paro, con 20 años, no era un problema", continúa.

El momento clave en el enamoramiento de Pedrerol por la ciudad ocurrió en ese mismo local de Huertas esa noche de viernes. "Y sonó la canción de Sabina: 'Pongamos que hablo de Madrid'. Y me enamoré de Madrid", afirma el periodista catalán. "Yo escuché la versión de Sabina, hay otra versión de Antonio Flores", matiza el presentador de El Chiringuito.

Josep Pedrerol explica el contenido de la canción: "Habla de lo bueno y lo malo de Madrid. Habla de esas noches de 'La Movida'. Joaquín explica lo que fue 'La Movida madrileña' con sus luces y sus sombras. Las noches con alegrías y tristezas."

El comunicador recalca el sentimiento que le produjo escuchar ese tema: "Con esa canción me enamoré de Madrid". Pedrerol también confesó lo que decía cuando paseaba por la Gran Vía: "Algún día trabajaré aquí". Dicho y hecho.

El propio Joaquín Sabina define de esta forma a 'Pongamos que hablo de Madrid': "Es una historia de amor y de odio a una ciudad invivible pero insustituible." La canción del ubetense fue compuesta por Antonio Sánchez y se ha convertido en un himno de la ciudad.