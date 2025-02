La vida actual de Andrea Duro, de ser Yoli en 'Física o química' a participar en la próxima serie de época de Telecinco

Andrea Duro (Fuenlabrada, 1991) es una actriz y modelo que adquirió una gran fama tras interpretar a Yoli en Física o Química. Fue su segundo como proyecto como actriz. Y desde entonces ha participado en más de 15 series y en otras 15 películas. Sin olvidarnos de su debut en el teatro con la obra S.I.N.G.L.E.S.

La actriz se formó en el estudio del argentino Juan Carlos Corazza, un director de teatro y maestro de actores. También realizó otros cursos de interpretación con Lorena García y en El Almacén.

Su debut como actriz llegó con solo 15 años en Cuestión de sexo, una serie emitida en Cuatro durante tres temporadas. Aunque, como hemos comentado, es Física o Química la serie que la aúpa a la popularidad. "Probablemente no habría sido actriz si no fuera por Física o Química. No estaba en mis planes y fue de rebote", confesó en una entrevista.

En Física o Química, Andrea Duro interpretaba a Yoli. Una chica rebelde y atrevida que fue una de las bases de la serie durante las siete temporadas. Es la actriz que aparece en más capítulos. Un total de 79, igualada con Ana Milán y Javier Calvo.

En el momento dulce de la serie, también tuvo tiempo para rodar Tres metros sobre el cielo. La taquillera película de Mario Casas y María Valverde, en la que interpretó al personaje de Mara.

En los años posteriores fichó por El secreto de Puente Viejo y Amar es para siempre. Dos series diarias de Antena 3 que son las más longevas de su carrera, con 159 y 195 capítulos grabados respectivamente.

Desde su salida de Amar es para siempre, ha tenido papeles más episódicos. Apareciendo en series como Víctor Ros, Olmos y Robles, Paquita Salas, La que se avecina o Perdóname, señor. Con la excepción de Velvet Colección, el spin-off de Velvet en Movistar Plus en el que interpretó a Marie Leduc en 21 episodios.

Andrea Duro no faltó al reencuentro de Física o Química en 2020. En el que también participaron Ana Milán, Angy Fernández, Adrián Rodríguez, Maxi Iglesias, Blanca Romero y otros protagonistas. Además, también acudió recientemente al preestreno de Física o Química: La nueva generación'.

La actriz aprovechó el evento para mandar un mensaje en Instagram a los actores del 'reboot': "Enhorabuena este pedazo de reparto que anoche me robó el corazón. Os quedáis con un pedacito de mi historia para darle actualidad y más calidad si cabe. Espero y deseo que tengáis un éxito brutal y que se mantenga a lo largo de vuestras carreras. Larga vida a 'FoQ', una vez más".

El próximo proyecto de Andrea Duro se verá dentro de poco. Se llama La Favorita 1922, una serie de época que se emitirá en Telecinco muy pronto. Un género que ya conoce tras las mencionadas El secreto de Puente Viejo y Amar es para siempre. "Es el proyecto en el que he sido más feliz", desveló la actriz en su Instagram.