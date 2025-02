'Fiesta' interrumpe en directo el programa para dar una inesperada noticia relacionada con el rey Juan Carlos

Ha vuelto a suceder. Fiesta ha tenido que paralizar en directo la escaleta del programa para dar una “información de última hora”. En medio de una conexión con Omar Suárez, Emma García ha visto cómo la dirección del magacín lanzaba una alerta con la que interrumpía el debate y que obligaba a la periodista a abordar esta noticia rápidamente. “Debes parar el programa”, se podía escuchar.

Ha sido al poco de comenzar el magacín vespertino de los fines de semana. El programa comenzaba señalando que el espacio se verá obligado a dar una información que va a afectar negativamente a uno de los tertulianos del magacín producido por Unicorn Content. Se señalaba que el damnificado estaba presente en plató. Con lo cual, esta noticia tendría como posibles protagonistas a Amor Romeira, Luis Rollán, Kiti Gordillo, Marisa Martín-Blázquez, Kiko Jiménez, Makoke, Kike Calleja o Nieves Herrero.

Emma García añadía a Nieves Herrero, quien no estaba en el sofá de ‘sospechosos’ al que le “cambiará la vida drásticamente y no para bien”. La periodista de Ordizia conectaba en directo con Omar Suárez, quien ejercía de reportero y estaba situado en la sierra madrileña. El escenario, un terreno “silvestre, pendiente y lleno de árboles” estaba relacionado con uno de los colaboradores.

“Cambiará tanto su vida, que quizás tenga que irse de su propia casa”, advertía Suárez. “Lo que es la vida. Uno está tranquilamente en su casa, sucede algo de repente y termina fastidiando y planteando si vale la pena vivir allí”, reflexionaba García. Entre los rostros que reconocieron la zona estaban Marisa Martín-Blázquez y Nieves Herrero, poniéndose en primera línea como las sospechosas.

“A mí, la zona me suena mucho”, reconocía Martín-Blázquez. “Yo viví 15 años en esa zona, si lo es”, añadía Herrero. Ante la duda, Emma García le preguntó si seguía vinculada a ese barrio. “Que yo sepa, no”, respondía la periodista. Kiko Jiménez confirmaba que tenía “sus sospechas” sobre lo que estaba sucediendo. “Creo que ya sé lo que es”, agregaba Makoke. “Me está cuadrando todo”, añadía Martín-Blázquez. “Bueno, creo que yo no soy”, lanzaba Amor Romeira, al no estar relacionada con esa zona.

'Fiesta'.

En medio de ello, de repente, saltaba una alarma y las pantallas del plató pusieron la palabra “atención”. “Emma, necesito que pares el programa. Acaba de llegar una información que no puede esperar”, decía la dirección, dejando desconcertados a todos los presentes en el plató.

“Repito, tenemos una información que no puede esperar”, recalcaba la dirección. “¿No será sobre Montoya?”, preguntó Kiko Jiménez, sobre el revuelto internacional causado por el participante de La isla de las tentaciones. Pero no, la periodista señalaba que estaba relacionado con una información que afectaba al rey Juan Carlos I y que era sobre su pasado.

'Fiesta'.

“Esto no puede esperar más y ya lo ha hecho durante demasiado tiempo”, señalaba la periodista. Según María Ángeles Grajal, el Emérito y Jaime Ostos compartieron cama a la hora de estas con dos famosas vedettes.

García señalaba que, al parecer, “el torero vivió una historia con el Rey y dos personas más. Felices los cuatro, como dicen el refrán”. La periodista pasaba a la zona de los sillones para hablar con Galiacho, quien ha dado más detalles sobre esta información. “Es un dato que nos ha sorprendido. Lo ha publicado su mujer en su libro. Sabíamos de su amistad, pero que fuera tan íntima”, ha reflexionado la presentadora.

'Fiesta'.

“Vamos a revelar en Fiesta todos los puntos sobre este encuentro caliente entre Jaime Ostos y don Juan Carlos. En ese momento, no era ni príncipe de España”, detallaba Galiacho. “Fue nombrado príncipe en 1969. En ese momento, sólo era cadete militar en Zaragoza. Estuvo allí del 55 al 57. Por tanto, esta cita se produce precisamente en un día concreto entre estos años en la capital aragonesa”, expresaba el colaborador.

“Tendría unos 20 años en ese momento”, agregaba Galiacho. “No se lo montaba mal, ¿eh?”, apostillaba García. “Bueno, don Juan Carlos siempre ha sido aficionado a las vedettes”, añadía Galiacho. “Había sabido de su habilidad para compartir cama con mujeres, pero no con hombres”, agregaba. “Como mínimo, la noticia es cachonda”, opinaba la presentadora.