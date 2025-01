Muere Francisco San Martín a los 39 años: el actor mallorquín de 'Jane the Virgin'

Conmoción en el mundo de la televisión. El actor mallorquín Francisco San Martín ha sido encontrado muerto en su domicilio de Los Ángeles. El intérprete español tenía 39 años y es conocido por participar en diferentes series estadounidenses, como Jane the Virgin y Days of our lives.

Francisco San Martín nació en Mallorca en 1985. Sin embargo, pasó toda su infancia en Estados Unidos. Concretamente en el estado de Montana. Viviendo allí empezó a hacer teatro infantil, siendo su primera experiencia en el mundo de la interpretación.

Posteriormente regresó a su país natal en la adolescencia. Pero con 25 años volvió a mudarse a Estados Unidos para vivir de forma continuada. Desde ese momento estuvo viviendo en Los Ángeles, en el estado de California.

En este domicilio de Los Ángeles ha sido encontrado sin vida durante el jueves 16 de enero de 2025. El motivo del fallecimiento ha sido un suicidio por ahorcamiento, según ha informado la Oficina del Forense del Condado de Los Ángeles.

Además de actor, también trabajó como modelo. Aunque se hizo conocido tras aparecer en la serie Days of Our Lives. Un drama en el que interpretó a Darío Hernández en 2010, 2011 y episodicamente en 2017.

Su compañera en esta serie, Camila Banús, dedicó un mensaje al actor según recoge Forbes: "Pepe, qué puedo decirte, pero te amo y descansa en paz, amigo mío. Mi único testigo fue que Pau me cantó feliz cumpleaños en medio de un concierto en Hollywood, no lo podías creer. Te amo mucho mucho mucho; ojalá te lo hubiera dicho más”.

Tras Days of our lives apareció en la película Behind the Candelabra. Francisco San Martín también participó en 16 epsiodios de The Bold and the Beautiful en 2017, una telenovela desarrollada en Los Ángeles.

Una de sus series más conocidas como Jane the Virgin, donde actuó en siete capítulos. En ella interpretó a Fabián Regalo del Cielo, administrador de la finca que trabaja para Eric Forrester. Su personaje tuvo una breve relación con Jane Villanueva, la protagonista de la serie.