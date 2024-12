Pedro Ruiz habla sin reparo sobre Bárbara Rey y su última entrevista: "¿Cuántas verdades hay en el mundo de la tele?"

Llegó el momento de Bárbara Rey. Después de ver desfilar en platós y revistas a su hijo Ángel Cristo hablando sobre todas las intimidades de su madre con el rey emérito, es el turno de réplica de la exvedette.

De esta manera, Bárbara se pronunciaba por primera vez en televisión sobre todos los detalles de su relación con Juan Carlos I, los diferentes problemas de convivencia con su hijo Ángel y el complicado matrimonio que vivió con el empresario Ángel Cristo.

¡De viernes! era el programa elegido por la también actriz para romper su silencio, tras un año sin hablar. En estos últimos meses, los audios filtrados con el rey emérito han vuelto a poner en el disparadero este secreto a voces en España.

Bárbara relató en la entrevista con Santi Acosta cómo fue la primera vez que vio al rey emérito en La Zarzuela: "Llegué allí y yo estaba acojonada. Yo me siento allí, aparece él, estaba guapo. Entra, con un traje oscuro, muy bien peinado, me saludó, me dio la mano, estuvimos charlando mucho rato, antes de irme me da un medallón con todos los signos del zodiaco y me dijo que no me lo pusiera, que la reina lo conocía".

"Estamos charlando y cuando nos despedimos él me da un beso, no fue un beso de rosca, pero fue en la boca y me quedé un poquito cortada", relataba la ex vedette sobre su primer encuentro con Juan Carlos I, tras haber conversado con el monarca anteriormente varias veces por teléfono.

Diferentes testimonios que durante este lunes y en próximas entregas, Bárbara Rey irá desgranando en una extensa entrevista para ¡De viernes! Por este motivo, esta esperada entrevista de la exconcursante de Acorralados o Esta cocina es un infierno no ha resultado ajena para muchas personalidades de nuestro país.

Así, Pedro Ruiz, una de las voces más autorizadas en España, no ha dudado en mostrar su opinión sobre el tema. El presentador y escritor ha utilizado su perfil oficial de X, antiguo Twitter, para lanzar una sincera crítica a la que fuera esposa de Ángel Cristo y amante del rey emérito.

"Esta noche Bárbara Rey contará otra vez la verdad... ¿Cuántas verdades hay en el mundo de la tele? Chau, chau. Las que paguen", apuntaba directamente el humorista catalán. De esta manera, Ruiz ironizaba sobre "la verdad" de Bárbara Rey, un término que se ha ido repitiendo en los últimos años sobre las diferentes versiones que ella y su entorno han comentado sobre su relación con Juan Carlos I.

Una vez más, Ruiz no ha dudado en ser opinador oficial de la actualidad de nuestro país. En la vida del polifacético artista siempre hay lugar para abordar temas políticos, sobre crónica social, cine, literatura o deportes. Nada se le resiste.

Recientemente también ha elogiado la actuación de la actriz Karla Sofía Gascón en Emilia Pérez: "Ya la he elogiado aquí varias veces. Su irrupción es clamorosa. La he visto por segunda vez. Me sigue pareciendo un reto. El cine es maravilloso, durante dos horas haces zapping de ti".