Brutal enfrentamiento entre María Patiño y Kiko Matamoros en 'Ni que fuéramos Shhh': "Tú no sabes lo que es parir"

Uno de los días más esperados del clan Campos ha llegado: el nacimiento del bebé de Alejandra Rubio. Ni que fuéramos Shhh se ha convertido en el primer magacín televisivo en hacerse eco de la buena nueva. El programa señalaba que el parto estaba programado, tal y como Belén Esteban había compartido anteriormente.

Lo que era un debate sobre el momento en el que el bebé nacería terminó derivando en una fuerte discusión entre Kiko Matamoros y María Patiño. El colaborador señalaba que las mujeres, en las clínicas privadas, podían elegir si tener un parto natural o con cesárea. Patiño cuestionó sus afirmaciones.

La presentadora señalaba que los médicos recomiendan el parto vaginal como el prioritario y que las cesáreas deben ser el último recurso, al tratarse de una operación quirúrgica. Esto ha llevado a una discusión sobre los métodos de alumbramiento y las implicaciones médicas que conllevan tener un parto natural o uno por cesárea.

La discusión subió tanto de volumen, que derivó en una fuerte confrontación verbal en la que hubo varios reproches entre ambas partes. De hecho, para zanjar la discusión, el magacín contó con la intervención de Miriam Al Adib, ginecóloga que ha entrado mediante conexión en directo. La médico fue clara: el parto por cesárea “debería” considerarse la última opción.

De hecho, Al Adib ha lanzado una advertencia sobre cómo está habiendo en el mundo, especialmente en los países más desarrollados, un exceso de partos por cesárea que pone en riesgo la salud de las madres. “Hacemos más cesáreas de las que están indicadas”, expresaba la doctora.

A pesar de la opinión de la experta, la discusión no cesó. De hecho, Patiño tuvo que pararle los pies a su compañero, lanzándole un duro comentario. “Tienes una edad, como la tengo yo, para aprender y evolucionar y no quedarte estancado”, le espetó, afeándole el tener una mente cuadrada. “Tienes tu idea y ahí te quedas”, exclamaba.

“Cuando ha dicho 'debería ser', está diciendo que no lo es. Si vale para algo, para tu entendimiento”, apostilló Matamoros, provocando la reacción de Patiño de nuevo. “Tonta no soy. Y tú, de momento, parir no has parido nunca”, le recordó, provocando que Matamoros se quedase sin argumentos en su discusión.

Tras conocerse la noticia, el equipo de Ni que fuéramos Shhh envió a Alberto Puchades, su reportero. El redactor acudió a las inmediaciones de la Fundación Jiménez Díaz para estar pendiente de la última hora. El formato quiso tener un detalle con la excolaboradora de Sálvame, regalándole un oso de peluche gigante al nieto de Terelu Campos y Mar Flores, Bebelú, que Puchades pudo entregar a trabajadores del hospital.