Escándalo en Telemadrid: despido fulminante del director de 'Juntos' y abandono sorpresa del presentador Santi Burgoa

Están siendo unos días de verdaderos vaivenes en Telemadrid. Concretamente, en Juntos, el programa del access prime time de la televisión autonómica madrileña. Un espacio en el que se habrían estado produciendo conflictos graves entre su ya exdirector, Saúl Ortiz, e Inés Ballester, la presentadora los viernes.

El pasado viernes, Ortiz fue despedido del formato de La Cometa TV por sus choques con Ballester. Cabe destacar que sigue siendo tertuliano del matinal Buenos días, Madrid. Estas discusiones se remontan meses atrás y, al parecer, pasaron a un nivel superior a finales de octubre, como ha podido confirmar BLUPER.

Informalia habla de una denuncia de "acoso laboral con gritos e insultos" e incluso de un presunto "intento de agresión". Además, Yotele señala otra baja en el programa telonero del 'prime time' de Telemadrid: Santi Burgoa, su conductor junto a María García.

No obstante, hay que aclarar que estas salidas no estarían relacionadas. Burgoa comunicó el pasado jueves su marcha voluntaria de Juntos por desavenencias con García, su compañera de mesa, y la dirección del programa de actualidad y corazón.

Este periódico también ha querido conocer la versión de Telemadrid. Al tratarse de una productora ajena, la compañía de Eurostars Media Group, la cadena pública prefiere no hacer declaraciones que puedan interferir en el proceso, al menos hasta que se aclare lo sucedido.

Edu Calle está sustituyendo a Santi Burgoa como presentador de 'Juntos' Telemadrid

Desde esta semana, Eduardo Blanco es director de Juntos, ocupando la posición de Saúl Ortiz. Blanco es director de la productora responsable y su sustitución es temporal hasta que se aclare la situación. Desde el martes, Edu Calle, colaborador del espacio, está sustituyendo a Burgoa y ha formado tándem con García en las entregas de este lunes y este martes.

Saúl dejó 'Fiesta' en marzo

Saúl Ortiz es una figura habitual en los formatos televisivos de corazón desde hace años. El pasado mes de marzo, el periodista decía adiós entre lágrimas de Fiesta para emprender nuevos proyectos profesionales en Telemadrid. Dejaba su puesto como subdirector del magacín de Emma García.

"No me gustan las despedidas. Nunca he sabido cómo gestionarlas, quizás por eso las evito o les dedico menos tiempo del que debería. Decir adiós no es fácil", aseguraba el comunicador, realmente emocionado.