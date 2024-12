Belén Esteban, sin voz en ‘Ni que fuéramos Shhh’: se queda afónica cantando Camela y Karol G en su nuevo trabajo

Con un espíritu muy navideño, María Patiño daba la bienvenida a los espectadores de Ni que fuéramos Shhh en la entrega de este lunes. Y es que la presentadora gallega celebraba que solo faltan 20 días para celebrar la Nochebuena. “Qué ganas tengo, qué ganas tengo de que llegue la Navidad”, decía entonces Belén Esteban. Pero su voz estaba muy dañada, y por eso, se veía obligada a repetir algunas palabras.

Al escuchar a su compañera de tal manera, María (que la pasada semana se ausentó del programa y la presentación pasó, precisamente, a manos de Belén Esteban) le preguntó que qué le sucedía. “Estoy afónica. Porque lo he dado todo este fin de semana en Barcelona”, reconocía Belén.

Y es que estuvo en la ciudad condal porque ahora tiene un nuevo trabajo: “Me contrataron para animar una cena de empresa”, avanzaba. Lydia Lozano, con humor, quiso saber si había salido desde dentro de una tarta, y Belén lo negó: “Me contrataron de animadora”.

Aprovechando que lo tenía en bandeja, la que fuese ganadora de Más que baile se ofreció por si hubiese otras empresas interesadas: “Estoy abierta a bodas, bautizos, uniones, cenas, comidas, porque lo doy todo, de verdad”.

Esta cena fue en Barcelona, y aprovechó para darse una vuelta por la ciudad. Y, con sorpresa, Belén explicó que se había sentido muy arropada: “De verdad, la gente nos ve. La gente joven me ha sorprendido un montón”.

Volviendo a su nueva vertiente profesional como animadora de fiestas, María Patiño le reconocía a Belén que quería que fuese vestida “por ejemplo, como Sandra Bruman”, compañera de Ni que fuéramos Shh que suele ir al programa con plumas y lentejuelas, como vedete que es. “Yo no tengo problema”, admitía Esteban.

Por animar el cotarro, Belén no paró de cantar: “Karol G, One more time. Las Campanas del amor, Camela, La Gasolina”, enumeró. Sobre este trabajo, puntualizó que fue en “una cena de Navidad. Era una cena de Navidad. El jefe quiso sorprender a sus invitados, que eran 90”, y todos alucinaron al verla allí. “¿Te pagaron bien?”, le preguntó Kiko Matamoros, de manera directa. “Sí”, respondió escueta su compañera, sin entrar en detalles de cuánto cuesta el contratarla.

Belén Esteban en 'Ni que fuéramos Shhh'.

Hay que recordar que Belén está cambiando su perfil profesional en los últimos meses. Y es que vendió su empresa de alimentación, con la que comenzó a comercializar gazpachos o patatas fritas en el año 2021.