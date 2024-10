Miguel Ángel Muñoz ('Pekín Express'): "No me interesa si los concursantes tienen pareja o no, solo la aventura pura"

2024 está siendo un año dorado para Miguel Ángel Muñoz. En este momento, el madrileño lo está haciendo todo y, sin ir más lejos, este 20 de octubre se estrenará como presentador de un formato cuyo regreso se ha pedido por activa y por pasiva. La vuelta de Pekín Express, de la mano de Max, ya es una realidad.

En su entrevista con BLUPER, asegura que, cuando recibió la oferta, no se puso en contacto con anteriores conductores del programa. Pekín ha sido capitaneado por Paula Vázquez, Raquel Sánchez Silva, Jesús Vázquez y Cristina Pedroche. Ahora, una vez vivida la experiencia, Muñoz confiesa que sí le gustaría que le contasen la suya.

Y es que Miguel Ángel no se cierra puertas en ningún aspecto. Hasta, en cierto modo, se postula para tomar las riendas de la nueva edición de Traitors España. Fue un 'reality' que también trajo a España la platorma antes llamada HBO Max. Estuvo conducido por Sergio Peris-Mencheta, gran amigo del entrevistado.

"El papel de Sergio en Traitors fue extraordinario. Si no lo puede hacer él, levanto la mano para hacerlo yo", acepta el actor. Además, asegura que no tiene miedo alguno a encasillarse, dado su 'pluriempleo' en el panorama audiovisual: a Pekín, hay que sumar su participación en La Moderna o en la película Pared con pared. Incluso está dirigiendo un documental.

De hecho, poco le faltó para presentar el nuevo 'talent' culinario de Telecinco, Next Chef Level. Como desveló este periódico en exclusiva, Muñoz negoció con Mediaset, si bien finalmente la elegida fue Blanca Romero. Asimismo, se moja sobre la nueva manera de hacer televisión del grupo: "Están haciendo programas interesantes. Me gusta cuando prima la historia del formato, más allá de las vivencias personales de quienes participan".

¿Te sorprendió que te lo ofrecieran? Has dicho que es "un sueño no previsto".

No entraba en mis planes porque acababa de llegar desde Australia, decidí tomarme un mes a nivel personal para incorporarme a La Moderna. Pero, cuando me llegó, pensé que era perfecto porque mi vida es un Pekín Express. Vivo la vida con esa intensidad, me gusta viajar, los retos y competir.

No se me hizo extraño y me hizo mucha ilusión, me impliqué al máximo. Confirmo que yo estaba hecho para conducir algo así. Además, me encantan los juegos, organizo gymkanas y soy maestro de ceremonias en los juegos de rol. Y esto era hacerlo a lo grande.

El casting de 'Pekín Express' Marco Almodóvar El Español

¿Has hablado con los presentadores anteriores?

No, ni con Jesús, ni Paula, ni Raquel, ni Cristina. No les he visto y no les he llamado para que me contasen su experiencia, pero ahora sí me gustaría comentarlo con ellos. Supongo que todo habrá cambiado mucho desde la primera edición. Ahora hemos sido 200 personas de equipo, tenía en mi móvil a todas las parejas geolocalizadas… Era mucha información al principio, pero algo muy rico, para actuar con ellos con el máximo criterio posible y preservando siempre la esencia de este formato.

¿Eras seguidor del formato?

No era férreo seguidor, como Canco o David, pero sí era un formato que me gustaba y divertía. Me parece extraordinario porque, de los 'realities' de aventura, me gusta la aventura en sí. En algunos, hay una parte personal que también forma parte del contenido. Aquí no cabe, esto es aventura pura y dura trepidante. Como espectador es lo que me interesa. No sé si tienen pareja o no. Solo lo que han vivido aquí.

"El papel de Sergio Peris-Mencheta en 'Traitors' fue extraordinario. Si no lo puede hacer él, levanto la mano para hacerlo yo"

También se está preparando Traitors España. ¿Te gustaría presentarlo?

Ya se ha hecho con Sergio Peris-Mencheta, mi amigo, y no hay nadie mejor que él. Llevamos 20 años jugando a Lobos [el juego de mesa Hombres Lobo de Castronegro], que es del que surge este formato. Cuando salió le dije: 'Qué maravilla'. Me preguntó si quería participar y le dije: 'Si voy es cuando no estés tú para presentarlo yo'.

Pero el testigo lo tiene Sergio y ojalá lo pueda compaginar con todos los proyectos que tiene. Está estupendo, recuperándose de su enfermedad. El papel de Sergio en Traitors fue extraordinario. Si no lo puede hacer él, levanto la mano para hacerlo yo.

¿Que te ha sorprendido de las parejas?

Todos me han sorprendido para bien. Para mal, ninguno. Hay que ponerse en la situación de cada uno, aunque haya habido veces que les quisiera tirar por un balcón y dijera 'no me puedo creer que estéis haciendo esto', ha habido muchas anécdotas.

En Pekín Express siempre ocurre lo que menos te esperas. Además, cada pareja es distinta. Si tengo que quedarme con alguien es Ángel, la pareja de Gonzalo, porque viene de otro mundo, él es bibliotecario. Y es un tipo extraordinario.

Miguel Ángel Muñoz, presentador de 'Pekín Express' Max

Después de Pekín, ¿te han llamado de otras cadenas para ser presentador?

Sí, ha habido algunas propuestas encima de la mesa y algunas cosas que hemos estado cerca de hacer. Yo, feliz de que lleguen propuestas y cosas diferentes. Este año está siendo muy bueno a nivel profesional: La Moderna, Pekín Express, cine... También estoy dirigiendo un documental.

¿Y querrías seguir siendo presentador?

Quiero tomar las decisiones que me hagan feliz. Como este año, que he hecho dos películas y una serie, y he dirigido y he presentado Pekín. Es esto lo que quiero seguir haciendo, poder elegir lo que me gusta sin etiquetas. Puedo ser presentador, actor, director…

Sobre su versatilidad televisiva: "No quiero tener que elegir si solo quiero interpretar o presentar"

Hay quienes dicen que cuando saltan al entretenimiento les condiciona como actores. ¿Temes que Pekín te cierre puertas?

La experiencia te ayuda a entender que no puedes cambiar la mirada con la que te ve el de enfrente. Lo importante es tener claro lo que quieres, cuáles son sus aptitudes y tener actitud ante lo que la vida te pone delante. Lo tengo claro desde hace años y soy más libre sin pensar si me viene bien o mal.

Esto, Pekín, me ha venido extraordinario por la experiencia vital que he vivido. No quiero tener que elegir si solo quiero interpretar o presentar. Si tengo la suerte, dentro de mi versatilidad, de hacer cosas diferentes, soy un afortunado.

Con tu experiencia en la cocina, como ganador de Masterchef Celebrity, ¿te llegó la propuesta de conducir Next Level Chef?

Sí, estuvo encima de la mesa. No puedo decir nada más. Me sorprendió cuando salió la noticia. Me hubiera encantado, o encantará, trabajar con Shine Iberia. Tengo muy buena relación con Macarena Rey [CEO de la productora] y también con Mediaset, con quien hice Al salir de clase y Vida loca.

Mochilas a la espalda...

20 de octubre en Max 🚩 pic.twitter.com/nDy7FRDRLp — Pekín Express España (@pekinexpressHBO) October 3, 2024

¿Qué te parece el cambio que está dando Mediaset?

Creo que están haciendo programas muy interesantes. A mí me gusta mucho la televisión donde prima la historia del formato, más allá de las vivencias personales de quienes participan en él. Están haciendo un trabajo bueno y ojalá tenga una oportunidad con ellos cuando toque.

De cara a una posible segunda edición de Pekín Express, ¿a quién te gustaría ver?

Tengo una lista enorme. Deseo que se haga una segunda edición porque me encantaría decírselo a muchos amigos. Porque sé que muchos lo disfrutarían muchísimo.