Enrique del Pozo frena a Beatriz Archidona en ‘TardeAR’ al hablar de Escassi: “A mí no se me falta el respeto”

El pasado fin de semana, Enrique del Pozo soltaba una bomba en Telecinco, y de la que ya había dado unas pinceladas previamente en un photocall. En pleno culebrón Escassi, con la reciente ruptura de su relación con María José Suárez, y con detalles desconocidos sus conquistas presentes y pasadas, Enrique aseguró que el Álvaro Muñoz Escassi había tenido una relación, en la que había sentimientos de por medio, con un importante actor español, y con el que del Pozo mantiene amistad.

El intérprete de temas como Voy a perder el autobús explicó todo esto en Socialité el pasado domingo, y ayer lunes dio más datos del asunto en el plató de TardeAR. Sin embargo, el mostrarse reservado con varios datos (como la identidad de ese amigo) hizo que Beatriz Archidona se quejase de su actitud, y Enrique acabó teniendo un desencuentro con la presentadora.

“Él ya reconoció con quién había estado y lo que le gustaba o no le gustaba. La cosa es que ahora hablamos de un actor conocido, ¿no?”, introducía la sustituta de ana Rosa Quintana. Enrique, sin embargo, afirmaba que no quería “sacar del armario a nadie”, porque “cada uno puede hacer con su vida lo que quiere”.

Enrique detalló que este actor no es Paco León, como han especulado muchos, aunque su nombre sí empezaría por la letra pe. Se trata de alguien que tendría “miedo de que haya unos vídeos” de él intimando con Escassi y que estuviesen en circulación.

“Tuvieron un encuentro antes de estar con María José en el que eran más de dos que me parece muy bien, bailaban pero no pegados, sino en horizontal”, aseguraba Enrique sobre su amigo.

Tras volver a hablar de vídeos íntimos grabados sin consentimiento, Beatriz Archidona incidió en que “es un delito es grabarte sin consentimiento y sobre todo distribuirlo o enseñarlo”, pero quería saber por qué este actor le da permiso para contar su idilio, pero sin dar su nombre. “¿Entonces por qué te lo cuenta?”, ponía sobre la mesa,

“A mí no me faltas el respeto”

Para Enrique, este hombre estaría “en su derecho de contarlo”, y que su saca la historia es porque tiene “la duda” de que haya vídeos circulando. Beatriz Archidona, sin embargo, seguía sin entender por qué Enrique estaba contando todo esto. “Me lo cuenta para ver si yo me puedo enterar”, detallaba Enrique, sin convencer a la presentadora, que veía “rocambolesco” que el actor en cuestión quisiera descubrir si hay vídeos suyos circulando al airear el idilio.

“¿Cuál es el problema, que hay que decir el nombre del actor para dar morbo? Pues no lo quiere decir”, se defendía con indignación Enrique del Pozo. Y Archidona contratacaba, acusándole de lanzar la piedra y esconder la mano, porque “al final estamos hablando de la nada”.

Esto enfadó más al antaño cantante del dúo Enrique y Ana, que frenó a Beatriz. “Desde el profundo respeto que te tengo, a mí no se me falta el respeto. Yo llevo 15 años de profesión en estos platós y no hablo de la nada”, sentenciaba.

Enrique acusó a Escassi de “justificar su bragueta dilatada” en un plató, diciendo cosas inciertas como que tenía una relación abierta. “¿Qué pasa que hay que defender a Escassi?”, preguntaba. Beatriz, lejos de disculparse, insistía en que, sin dudar de su relato, “hay cosas que no cuadran”.