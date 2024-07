Rodolfo Sancho confiesa que rechazó una serie en medio del juicio de su hijo: "Estoy aún asentando todo"

Con el juicio a Daniel Sancho pendiente de veredicto, coincidiendo casi un año después del crimen de Edwin Arrieta en Tailandia, Rodolfo Sancho vuelve a estar de actualidad. En esta ocasión, lo está siendo por su trabajo. El intérprete estrena Un paseo por el Borne, una comedia dramática dirigida por Nick Igea, que está en cines desde este 25 de julio. En plena promoción de este proyecto, el actor ha revelado que llegó a rechazar una serie debido al proceso judicial que vive su hijo.

Con el caso visto para sentencia para este 29 de agosto, ha provocado que los titulares sobre Rodolfo Sancho estén centrados en el presunto crimen que ha cometido su vástago. A ello se sumó la entrevista que realizó el actor para la serie documental de Max, titulada El caso Sancho, en la que el intérprete se enfrentó a fuertes críticas por parte de la opinión pública.

En una entrevista para El Mundo, Rodolfo Sancho considera que el escandaloso caso no tendría por qué tener consecuencias negativas en su carrera. “Creo que no tendría por qué afectar”, expresa. No obstante, el propio artista reconoce que ha tenido repercusiones a corto plazo, más relacionadas por cuestiones de agenda. En estos meses, Sancho se ha volcado en la defensa de su hijo, lo que le habría llevado a rechazar proyectos.

“En todo este tiempo tuve que decir que no a una serie, pero fue por un problema de tiempos. Lo importante es que me ofrecieron el trabajo”, comparte. Eso sí, reconoce también que “es difícil saber” si habrá consecuencias a medio y largo plazo. Precisamente Un paseo por el Borne es su primer proyecto con un papel protagónico desde que estallase el escándalo.

Por otro lado, en la misma entrevista se le pregunta sobre si este caso le afectará a él a la hora de enfrentarse a futuros proyectos. “Desde el punto de vista más personal. Un actor trabaja con sus sentimientos, con lo que es”, comenta el que fuese protagonista de Mar de plástico, Isabel, La señora o El Ministerio del Tiempo. “Es todo un proceso, todavía estoy asentando todo”, señala.

Rodolfo Sancho durante la promoción de 'Un paseo por el Borne' en Mallorca. Gtres

Inevitablemente, se le pregunta también por cómo ha evitado dar declaraciones sobre el suceso. De hecho, sólo lo hizo para la serie documental de Max, a cambio de una suma económica con la que costear los gastos de defensa legal de su hijo. A excepción de esas declaraciones, Sancho ha evitado hablar a medios de comunicación y tampoco ha participado en otros proyectos de plataformas sobre el suceso. “Jamás he vendido una exclusiva. Cada uno es libre y no me voy a meter con nadie. Pero hay actores que hacen negocio con su vida personal. No es mi caso”, defiende.

A pesar de ello, Sancho es consciente de que este caso ha provocado que su vida personal suscite interés. “No comprendo por qué mi vida personal interesa a nadie”, exclama, aunque matizando que “el 90% de la gente que” se le “acerca es amable”. Eso sí, no duda en criticar a los medios, concretamente a “un tipo de prensa que vive en su mundo de audiencias” y que “explota todo sin compasión”.

“Lo único que confío es que la gente, que es inteligente, acabe por darles la espalda”, expresa. “Es vergonzoso el tratamiento que dan de ciertas cosas. Y no hablo solo de mí, me refiero en general”, prosigue.