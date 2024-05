La Fiscalía pide año y medio de cárcel para el hombre que tocó el culo a una periodista de Cuatro en un directo

La Fiscalía Provincial de Madrid solicita 18 meses de prisión para el hombre que tocó el glúteo de una reportera del programa En boca de todos sin su consentimiento y mientras intervenía en directo. El varón, de 25 años, está investigado por un delito de agresión sexual y el fiscal también pide que se le prohíba aproximarse a la mujer, "a su domicilio, lugar de trabajo o estudios" y a "cualquier otro que sea frecuentado por ella" a una distancia inferior a 500 metros.

El escrito de acusación del Ministerio Fiscal señala que, sobre las 12.30h del 12 de septiembre de 2023, la presunta víctima, Isa Balado, estaba en una conexión en directo el número 15 de la madrileña calle del Duque de Alba, junto con su compañero camarógrafo. En ese momento, en el que el equipo de reporteros estaba preparando la conexión, se acercó el acusado, M. G. B., para saludar a la informadora chocándole la mano. Fue en ese instante cuando lanzó el comentario "¡vaya culo tienes!" y abandonó el lugar.

La presunta agresión sexual ocurrió después, cuando Balada y el camarógrafo estaban ya en pleno directo para el programa que presenta Nacho Abad. En ese momento, M. G. B. se acercó por detrás para tocar el culo de la reportera. El escrito de la Fiscalía señala que la acción se produjo "con ánimo de satisfacer sus deseos libidinosos y sin consentimiento de la señora". El acusado extendió su mano y le tocó uno de sus glúteos para ponerse al lado suyo y preguntarle "de qué canal" eran.

La periodista, "aturdida por lo que acababa de suceder", le respondió recordándole que estaban "en directo". Balado intentó proseguir con su labor, con la cámara mostrando que estaba "en un estado de nerviosismo". El escrito recuerda cómo Abad, desde el plató, le preguntó a la presunta agredida si le acababa "de tocar el culo". La reportera respondió afirmativamente, mientras que el supuesto agresor permanecía a su lado.

El escrito del fiscal señala que el acusado se mantuviera a su lado fue un acto "de intimidación" para la periodista. "Por mucho que quieras intentar preguntarnos de qué canal somos, ¿de verdad me tienes que tocar el culo? Estoy haciendo un directo y estoy trabajando", expresaba Balada visiblemente molesta. "No te he tocado el culo, no te he tocado el culo, ¿o sí?", señaló el investigado, grabado en directo.

Momento de la conexión en directo en el que se produjo la agresión sexual de 'En boca de todos'.

Balado insistió al hombre para que le dejase realizar su labor. La presunta víctima, minutos después, intentó seguir con su trabajo, aunque "nerviosa por lo que acababa de suceder". Tal y como se vio en directo, la reportera intentó entrevista a la dueña de un local de la zona, pero fue interrumpida de nuevo por el presunto agresor. Éste se disculpaba de nuevo y se reía a la vez, lo que provocó que Balado cortase la conexión en directo.

La Fiscalía también reclama al acusado la cifra de 1.000 euros de indemnización "por los daños morales causados a consecuencia de estos hechos".