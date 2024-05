Andrés Velencoso se sincera sobre el tabaco en ‘El Hormiguero’: “Me fui al hotel con un amarillo”

Hiba Abouk y Andrés Velencoso estrenan serie el próximo 2 de junio en atresplayer, Eva y Nicole. Y para dar a conocer la producción, en la que también trabaja Belén Rueda, ambos han acudido este jueves a El Hormiguero para dar a conocer algunos entresijos de su trama y también de su rodaje.

“Es una serie basada en Marbella. Se enfrentan dos mujeres poderosas para controlar la noche marbellí”, introducía Velencoso. Sin embargo, Hiba quería corregirle: “Ella: El verdadero enfrentamiento es por un señor…”. Es decir, que las dos mujeres se hacen rivales por Manuel, el personaje que interpreta el actor y modelo.

Hiba interpreta a Eva, que, en un primer momento, parece “mala”. “Vengo a llevarme lo que es mío y lo que me merezco, mala no”, corregía a Pablo Motos. “Un poquito sí, al principio se las trae”, añadía después.

Sobre su personaje, Manuel contaba cómo interpreta a un hombre que “vive en la culpabilidad, qué podría haber hecho yo para cambiar las cosas. Nos pasa a todos, qué pude mejorar, de qué me arrepiento”. “¿Él ha olvidado a Eva…?”, quería saber Motos, con miedo a hacer spoiler. “Un amor del pasado no se olvida”, deslizaba el invitado.

El personaje de Eva estaba inspirado en Olivia Valere, y fue al casting disfrazada de ella. “Luego me dijeron que el guion sufriría cambios, pero en principio se inspiraron en ella”, apuntaba. “Llegué con una peluca rubia, un vestido superochentero, relleno, y les encantó”, presumía.

El tabaco falso

Uno de los temas que destacó Pablo Motos es que el personaje de Manuel fuma, pero Andrés Velencoso no. Fue el propio actor quien hizo la propuesa. “Maravillosa idea”, bromeaba. “En la primera escena me fumé diez cigarros, me decían que no tenía nicotina… Me fui al hotel con un amarillo. Te fumas uno detrás de otro”, recordaba.

Pablo Motos se interesó por ese “tabaco falso”, que procede de La India. “He fumado, ya no fumo. Pero fumarte un cigarro detrás de otro... Te los daban partidos para seguir el racord. Fue un blancazo que iba en la furgoneta tirado. Pero fotográficamente quedaba muy bien”, reconocía Velencoso.

A Hiba Abouk también le propusieron que fumase su personaje, pero ella decidió que no debería hacerlo. “Lo tiene muy claro, es sana, va a por todas. Y me alegro mucho de no fumar en la ficción, cuando hay que repetir secuencias es horroroso…”, afirmaba la invitada. Eso sí, han dado relevancia a que ha sido una serie en la que no se repetían demasiadas escenas. “Hemos sido bastante rapiditos en esta serie. Dos tomas, tres máximo”, añadía la actriz.