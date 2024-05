Ana Rosa Quintana vuelve a hacer suya la frase de Isabel Díaz Ayuso de “me gusta la fruta” en ‘TardeAR’

El programa TardeAR ha recibido, a través de videollamada, a Víctor Amela como uno de sus invitados. El colaborador televisivo de espacios como Aruser@s o El objetivo ha celebrado recientemente su propio funeral, y para ello pidió a un amigo que excavara un agujero, se metió en una especie de ataúd y sus amigos le taparon con un poco de tierra. Algo que para él ha tenido un significado simbólico, y que ha llevado a cabo gracias a la recomendación del escritor Alejandro Jodorowski.

Tras charlar con él, Ana Rosa Quintana le preguntó a Javier Sardá por una experiencia similar que tuvo. “A mí me enterraron, sí”, admitía el que fuese presentador de Crónicas Marcianas. “Es un programa de televisión donde es el funeral de diferentes famosos, y estás como con un ángel y lo ves desde el cielo. Y al empezar el programa no sabes quién es invitado, quién está, quién no está”, recordaba. Se estaba refiriendo a El cielo puede esperar, de Movistar +. “A mí me lo ofrecieron. Y todavía estoy escalofriada. Ni de coña, cuando llegue, llegará”, apuntaba entonces Ana Rosa Quintana.

La presentadora cambiaba de tercio la información de TardeAR. “Esto a mí me interesa muchísimo, sobre todo en verano. Porque a mí me gusta la fruta”, sentenciaba, provocando la risa de los colaboradores del programa. “Yo voy a la frutería, y ¿cómo se elige una sandía, un melón o una piña?”, preguntaba, yendo hasta una mesa donde le esperaba el experto Alberto Fernández-Bombín, con varias frutas delante de él.

De esta manera, Ana Rosa Quintana volvía a hacer suya la frase de Isabel Díaz Ayuso que se volvió viral el pasado mes de noviembre, y que muchos entendieron como un ataque hacia Pedro Sánchez en el que se mencionaba a su madre. Una cita con la que la de Usera ya había bromeado en otras ocasiones desde su programa de Mediaset al hablar de frutas, como ocurrió el pasado mes de marzo.

En su charla con Fernández-Bombín, el experto le dijo que para saber si una fruta está madura hay que tocarla, algo que no suele gustar mucho a los fruteros. “Pues yo la toco, eh”, apuntaba la presentadora. “Y yo también, no lo puedo evitar”, admitía el experto, que dio consejos sobre cómo hay que elegir melocotones, sandías o melones.