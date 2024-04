Arturo Valls vuelve a Antena 3 con 'El 1%': "La televisión no debería estar politizada, sobre todo el entretenimiento"

Arturo Valls regresa a Antena 3 este miércoles. Lo hace con El 1%, la adaptación española del concurso que arrasó en la BBC y que pone a prueba la inteligencia real de las personas, pues aquí no sólo importa dominar la cultura general, sino que la lógica será fundamental en las cuestiones planteadas por el programa.

Pese a que el valenciano ya no tiene contrato de exclusividad con la cadena, siente que Atresmedia es su casa. De hecho, tal y como confiesa a BLUPER, Valls prioriza al grupo de San Sebastián de los Reyes para vender los proyectos de ficción que pueda tener como productor. "Es una tarea complicada y muy ingrata", dice.

El presentador, que esta semana estrena la película Mala persona y que pronto reaparecerá al frente de la quinta edición de Mask Singer, también saltará a La 1 con That's my Jam, el programa que Movistar Plus+ acabó descartando tras una única temporada. "Era un formato ambicioso y ellos están en otra línea editorial".

Tengo la sensación de que nunca te has llegado a ir de Antena 3. Es que nos llevamos muy bien. Hemos abierto la relación (risas). No tengo una relación contraactual, pero sigo haciendo cosas con la cadena. Son los primeros que oyen cualquier proyecto que pueda tener como productor y me siguen ofreciendo cosas. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de este concurso? El tipo de preguntas que se hacen, porque consigue que cualquiera pueda jugar. Normalmente, en los concursos tienes que tener cierto conocimiento cultural para optar a los premios. Aquí no. Aquí hay gente sin preparación, y si lógica y su sentido común funcionan bien, pueden ganar. También me atrajo verme con 100 concursantes en un plató espectacular y me apetecía volver mantener esos diálogos con ellos.

¿De qué dirías que te consideras el 1%? Soy del club del 1% de la gente que saber hacer paellas a leña, de dos milímetros de grosor y con socarrat. Somos muy pocos. "Soy del 1% de la gente que sabe hacer paellas a leña, de dos milímetros de grosor y con socarrat" ¿Ahora es más difícil que nunca que una marca nueva se consolide en televisión? Claro. En esta locura de ofertas que tenemos, conseguir la fidelidad de los espectadores es bastante complicado. Pero hay que intentarlo para ver si alguno se queda. Lo que pasa es que seguimos recurriendo a marcas tan potentes como Operación Triunfo. Mira que hay talents, que un programa como este sigue teniendo repercusión.

¿A qué crees que se debe? ¿Por falta de ideas o atrevimiento? No lo sé. El 1% no deja de ser un programa que se ha estrenado en otro sitio, ha tenido éxito y quizás por eso se apuesta por él. Lo difícil, y te hablo como productor, es vender formatos sobre el papel. Una idea nueva sin que se haya testado previamente es muy complicado. Lógicamente, a las cadenas les cuesta arriesgar. Por eso, en cuanto huelo algo de novedad, como un programa en el que la gente canta debajo de un disfraz de plátano [Mask Singer] o en el que cuando fallas te tiras por un agujero [Ahora caigo] me lanzo directamente. 'El 1%' no sólo pone a prueba los conocimientos de cultura general de los concursantes. Me imagino que desarrollar la faceta de productor es más complicado que la de presentador, ¿no? La verdad que sí. Cuesta convencer, aunque es verdad que yo me manejo más en la ficción que en el entretenimiento. Es una tarea muy ingrata porque vas con toda la ilusión del mundo y pueden decirte que 'ahora no nos cabe' o 'no es lo que estamos buscando'. Es emocionante vivir todo el proceso, desde que se te ocurre una idea hasta hacerla real.

Con That's my Jam aterrizaste en el mundo de las plataformas. ¿Qué diferencias has notado con las generalistas? En el pago no tienes el yugo de la audiencia. En las plataformas no tienes esa presión que sí tienes en las generalistas, que al día siguiente ves el dato y a veces esto te genera más tensión. Te iba a decir que en las plataformas arriesgaban más y hacían cosas más originales, pero casi ya que tampoco. "Las plataformas se parecen cada vez más a las cadenas generalistas, y es una pena" Las propias plataformas se parecen cada vez más a las cadenas generalistas, y es una pena. El hecho de que tú pagues por algo ya requiere algo más de exigencia, calidad, más autoral. Sin embargo, ya están apostando por programas más generalistas que terminen llegando a una gran cantidad de gente. El programa llega a La 1 la próxima temporada. ¿Qué te dijeron en Movistar Plus+? Era un formato caro, y ellos están en otra línea editorial, apostando por ficción y otro tipo de formatos menos ambiciosos. Es un formato que perfectamente podría estar en una generalista, como así ha sucedido.

A raíz del culebrón del fichaje de David Broncano, ¿crees que la televisión se ha politizado? Este tipo de preguntas son las que no salen en el club del 1%. Va por otro nivel. Aquí hemos venido a hablar de nuestro libro hoy. Sin entrar en el tema Broncano, vuelvo a preguntarte si consideras que la televisión está politizada. No debería. Y sobre todo en el entretenimiento, porque es justamente eso: entretenimiento. Que ya bastante nos dan la tabarra los medios políticos como para que encima el entretenimiento lo mezclemos. "A veces dices 'buenos días' y te contestan 'serán para ti, porque yo no opino lo mismo', y no me apetece ese tono"