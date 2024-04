Imanol Arias y la Agenda 2030: “Si recomiendan que beba agua del grifo, no la bebo porque me envenenan”

El actor Imanol Arias ha concedido una entrevista a Infobae el pasado fin de semana. El que fuese protagonista de Cuéntame cómo pasó está promocionando la obra Mejor no decirlo, en la que comparte escenario con Mercedes y Claudio Tolcachir. En la charla, el intérprete natural de León ha repasado su vida y de episodios pocos conocidos como su infancia. Así, por ejemplo, ha destacado que sus padres no se besaban y que “por lo tanto, yo soy un hombre lleno de afecto, necesitado de abrazos”. En concreto, Arias ha afirmado añorar el afecto de su padre, aunque terminó convirtiéndose en el hombre de su propia vida.

No ha esquivado los problemas con las drogas que tuvo en el pasado, ni tampoco sus conocidos problemas con Hacienda. “Me han pedido 28 años de cárcel por malversación”, recuerda el intérprete, que por este asunto despertó un gran interés mediático. Por esa misma razón, prefirió dejar de leer la prensa, para no llevarse disgustos. “Ya no leo. No me interesan para nada las noticias. No leo periódicos, me entero de otra manera”, afirma el actor, que sí siente respeto hacia las redes sociales y hacia el futuro.

Sobre esos años que están por venir, Imanol cree que no vivirá tanto como para que le controlen la cabeza con un chip. “Soy longevo, pero no voy a llegar a que me metan el chip aquí. La transhumanización la voy a ver venir y creo que me va a servir mucho más como artista que como persona, porque como persona no la voy a sufrir”, afirma.

En la misma charla, Imanol Arias ha criticado la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. El intérprete contó que evita cumplir sus recomendaciones porque “te asesina”: “Si me recomiendan ahora mismo que beba agua del grifo, no la bebo porque sé que me envenenan. Somos unos vasallos felices metidos en una tecnología que nos facilita las cosas y que trabajamos para ella porque lo más importante no es lo que nos facilita, sino lo que nos conoce y lo que nos transforma”.

“Creo que vamos a ser la sociedad más sumisa y más infeliz de toda la historia de la humanidad”, vaticina también, aunque opina que se disfrutarán de “grandes logros y con grandes tipos rarísimos multimillonarios en lo tecnológico que se han adueñado del espacio, de la medicina, de la alimentación, del transporte e incluso de la moral”.