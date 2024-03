De segundo en Míster España a 'Código 10' y pasando por el 'Deluxe': la carrera en ascenso de David Aleman

Lo suyo ha sido una carrera de fondo, un ascenso escalón a escalón hasta lograr la continuidad en uno de los programas más vistos de Cuatro: Código 10. David Aleman lleva ligado a la televisión desde finales de los años 90 y ha participado en casi medio centenar de proyectos entre series y programas.

Sin embargo, no ha sido hasta el 2023 cuando ha conseguido capitanear un proyecto de enjundia: el retorno de la crónica negra al prime time televisivo acompañando a otra de las caras más pujantes de la cadena, Nacho Abad.

Desde su debut como actor en 1996 en la serie de La 1, Turno de oficio: 10 años después, con tan solo 19 años y hasta la actualidad, han pasado casi tres décadas donde el modelo, presentador y actor ha ido sumando retos y ganándose, por fin, su puesto como presentador principal en un proyecto de una de las cuatro grandes cadenas de televisión en España.

Pese a sus inicios como actor y modelo, Aleman ha buscado siempre su espacio como conductor de un formato. Durante años ha ido acumulando colaboraciones en programas o como presentador sustituto en más de un programa sin que le llegase la gran oportunidad que le supuso en 2023, Código 10.

El título de Míster Madrid y su segundo puesto en el certamen de Míster España de 1998 no solo le abrieron las puertas de la moda. David Aleman empezó a estudiar diferentes cursos de arte dramático que le permitieron empezar a hacer sus pinitos como actor en televisión: Calle nueva, Al salir de clase, El comisario, ¡Ala…Dina!, Academia de baile Gloria o ¿Se puede? fueron algunas series donde pudimos verle, aunque en algunas de ellas con apariciones capitulares.

Sin embargo, desde la mitad de la primera década de los 2000 decidió enfocar sus esfuerzos en consolidar su carrera como reportero y tertuliano. Compaginando, al menos al principio, estas facetas con su aparición series como La dársena de poniente de La 1 y Lalola de Antena 3, además de una especial productividad como protagonista en diferentes cortometrajes.

‘El show de los récords’, punto de inflexión

Aunque anteriormente ya había sido reportero en programas como Hay una carta para ti, no fue hasta El show de los récords cuando es elegido por Antena 3 para presentar este programa de prime time junto a Mónica Martínez. Un programa que, pese a no ser un fracaso de audiencias como tal, no obtuvo más recorrido que un par de temporadas.

Aleman vuelve en 2009 a la televisión también de la mano de Antena 3 como reportero de Rico al instante para recalar posteriormente en Marca TV como copresentador de Marca Rec y Marca Center, y acompañar a Nieves Herrero en Trece en el magacín Hoy Nieves!

El éxito de ‘Detrás de la verdad’ y la llegada a Mediaset

Aleman junto a Patricia Betancourt en Detrás de la verdad

Los temas que hoy trata cada semana en Código 10 no son ajenos para David Aleman. Hace justo una década y, durante tres años, copresentó uno de los éxitos históricos de Trece: el programa de sucesos Detrás de la verdad. Acompañado de Patricia Betancort, Detrás de la verdad se emitía en las madrugadas de la cadena autonómica madrileña tratando temas de actualidad y sucesos. Llegó a ser muchas veces el programa más visto de la cadena.

Sin embargo, en 2017 abandona el espacio y recala en Mediaset donde ha forjado una relación profesional que dura ya seis años. Su primer proyecto fue como colaborador y panelista de datos en diferentes etapas del Deluxe, programa que llegó a copresentar junto a María Patiño durante unas de las vacaciones de Jorge Javier Vázquez.

También ha colaborado en otros espacios de Telecinco como Ya es mediodía, Ya son las ocho y Ya es verano, así como en Todo es verdad antes de recalar finalmente en Código 10. Uno de los aciertos de Cuatro durante el año pasado y que, con una audiencia media superior al 6% de share y 500.000 espectadores, ha llegado a ser, en ocasiones, el tercer programa más visto en su franja de emisión en la noche de los martes.