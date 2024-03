¿Por qué Purificación Martín se cambió el nombre a Norma Duval? La vedette lo desvela en ‘El camino a casa’

La nueva entrega de El camino a casa, el formato que conduce Albert Espinosa en laSexta, ha tenido como protagonista a la vedette Norma Duval. La actual jurado de Baila como puedas de La 1 ha regresado al colegio Carmelo Teresiano para recordar cómo fue su infancia, y, como marca el formato, hacer el camino que iba de la escuela hasta su casa compartiendo vivencias y recuerdos.

El capítulo ha comenzado con Norma recibiendo una carpeta con los que fueron sus ídolos, como Manolo Escobar, Alain Delon o El Dúo Dinámico. “He conocido a todos”, aseguraba con orgullo, algo que sorprendió a Espinosa.

“Mi padre no quería que fuese artista”, le reconocía al escritor la protagonista de la noche, cuyo nombre artístico es Norma Duval, pero su nombre real es Purificación Martín Aguilera. Con curiosidad, Albert ha querido saber el origen de ese nombre con el que ha llenado salas de espectáculos y presentado exitosas galas de televisión.

“El nombre fue muy bonito, mi madre que era la que me ayudaba y me llevó a un representante, Fernando Butragueño, al lado de la Gran Vía”, recordaba la artista de variedades. Así, este representante dijo que había que cambiarle el nombre. “Con Purificación para lo que su hija quiere, no”, le expresaría a su madre.

Este representante fumaba mucho, “y en la cajetilla de tabaco empezó a escribir nombres, y dijo: elijan el nombre que quieran”, seguía explicando Norma sobre este proceso. En el listado había nombres como “Deborah no sé cuántos, muy repimpón”, y en un lado estaba Norma Duval. “Y me gustó, y dije qué bonito. Y me dijo: Norma por Norma Jean y Duval por la dama de las Camelias”, terminó entonces de contar la vedette sobre su nombre artístico. “Y luego me vino muy bien cuando me fui a Francia, porque el Duval es muy francés y me vino fantástico”, reconocía la actriz y cantante, que en París fue la segunda española en conseguir ser primera vedette del mítico Folies Bergère.

A pesar de la detallada explicación, Albert Espinosa optó por no dirigirse como Norma a la invitada del programa. “Te voy a llamar Puri”, le apuntaba, pues El camino a casa consiste en un viaje a la infancia, y se dirige a sus protagonistas con el nombre que le daban entonces sus amigos y familiares. En la visita al colegio, Norma entró en una de sus antiguas clases, y mostró el lugar del recreo donde solía jugar al baloncesto con las monjas.