Miguel López Alegría desvela a Pablo Motos la pregunta sobre la reencarnación que hacen en la NASA

Miguel López-Alegría, también conocido como Michael López Alegría, es el primer astronauta nacido en España en viajar al espacio, y este jueves visitó El Hormiguero para repasar su trayectoria. La charla con Pablo Motos comenzó con una pregunta: cuáles son las pruebas para entrar en la NASA. “Lo más importante es poder trabajar en equipo”, respondió el invitado, detallando una última entrevista en la que un equipo de 12 personas decide si volarás o no con ellos. “Hay una hora en la que vas a decidir tu vida”, detalla, sobre el tiempo en el que se toma la decisión.

Pablo Motos comentaba que los astronautas no pueden tener miedo, y López Alegría le daba la razón, asegurando que las entrevistas previas ponen de los nervios. “Preguntan que si vinieras de una reencarnación qué animal serías. Yo estaba muy preparado y no me preguntaron eso”, contaba con humor, y aclararando que no hay una “respuesta correcta ni incorrecta, sino que quieren saber cómo te estás comunicando”.

En sus misiones, Michael asegura que nunca ha discutido con nadie en el espacio. “Nos llevamos muy bien. Tú sabes que va a ser difícil, y lo que te puede enfadar en tierra subes el nivel y esas cosas ya no te molestan”, detallaba.

A sus 65 años, López Alegría es astronauta jefe en la empresa privada estadounidense Axiom Space. “¿Hay diferencias entre las misiones de una empresa privada y una de la NASA?”, le preguntó Pabllo Motos. El invitado le aclaró que el plan diario es muy parecido, pero que cuando trabaja para una empresa privada él se encarga especialmente de que sus clientes estén felices y esté todo bien, por lo que “es una mentalidad distinta”, aunque de cara sean muy similares.

La charla continuó con Pablo Motos y el astronauta hablando de cómo encuentra beneficios una empresa espacial privada, y cómo puede ayudar a la cura de enfermedades como el cáncer. “La microgravedad cambia las cosas”, aseguraba López Alegría, pues en el espacio los procesos pueden ser más rápidos “y en el futuro puede ser una medicina, un medicamento”. Su empresa sí explora este área por ser privada, mientras que la NASA es “investigación pura”. “Cuando vayáis a mirar cosas, no os olvidéis de un remedio para la resaca. Tendría demanda”, bromeó Pablo Motos al respecto.

El valenciano también quiso saber qué es lo primero que hace al llegar al espacio. “Te impresiona el hecho de que tus brazos están flotando. Te quitas los cinturones y empieza a flotar todo”, reconocía Michael. “Te vas a la ventana y ves la Tierra. No lo puedo describir, pero no lo crees. Sabes cómo va a ser, pero nadie te prepara, la experiencia verdadera es única”, añadía. En la actualidad, Michael sabe que no le queda demasiada trayectoria, y por eso en la actualidad aprovecha mucho más sus viajes al espacio, porque “pienso que igual es la última”.