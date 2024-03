Rafa Méndez: "Si hay segunda temporada de 'Baila como puedas' lucharemos porque haya una gorda"

La 1 estrena esta noche Baila como puedas, un nuevo talent show 100% original, producido por RTVE en colaboración con Zeppelin (Banijay Iberia), creadora del formato, en el que se retará a 16 profesionales a demostrar que son el bailarín y coreógrafo más completo de España, instruyendo a ocho celebrities en todo tipo de estilos.

Presentado por Anne Igartiburu y con Rafa Méndez, Norma Duval y Beatriz Luengo, el formato no llega exento de polémica después de que durante la rueda de prensa de presentación del programa después de que Duval tuviera un cuestionable comportamiento con una de las concursantes.

Lo que pasó fue que un periodista criticó que no existieran bailarines "rellenitos" entre los concursantes sino que fueran todos de cuerpos algo más normativos. Ante esto, la vedette decidió dirigirse hacia una de las bailarinas y le pidiera ponerse de pie para mostrar su figura.

[Diseñando los años 50 de 'Sueños de libertad': así se confecciona el vestuario del nuevo triunfo de Antena 3]

La joven, visiblemente incómoda, se puso de pie mientras que Miguel Martín, el directora de la productora, le pedía que no hiciera algo así. "Que no Norma, por favor. No, que no se levante solo una. Todos arriba, por favor", dijo el directivo, ante las miradas incrédulas del resto de concursantes, la presentadora y la prensa acreditada."Esta es la prueba de que hay diversidad corporal. Los hay más fuertes, menos fuertes, más tal... ¡Hay de todo!", defendía Martin.

Sin embargo, la vedette tuvo que mandar un comunicado a los medios aclarando lo que había pasado. "Mi intención nunca fue ofender ni herir a ninguna persona. Mi deseo es que tengan una oportunidad y que esto no les afectara en su rendimiento".

"También hay altos, bajos, una niña bien oscurita, otra asiática, un ruso, otro que viene de Granada", nos había dicho a BLUPER esa misma mañana cuando le preguntamos por esta misma polémica sin ser consciente entonces de la controversia que se iba a generar después.

"Los bailarines son todos bellos", defiende su compañero Rafa Méndez. "Tenemos una chica rellenita y mola que sea rellenita, hablando claro tenemos al gay que tiene mucha pluma... Preguntar por una cosa así me parece como algo añejo. Me hubiera encantado como coreógrafo tener una persona gorda. A nivel sexual lo tenemos todo reflejado. Y en el programa lo iremos viendo poco a poco", añade.

"Un casting espectacular"

Imagen de 'Baila como puedas'.

"Se ha hecho un casting espectacular. Estos 16 que están aquí han bailado con Dua Lipa, Rosalía... Es que son 16 bailarines que con los que vais a alucinar. Son bailarines que están en compañías hoy. Han bailado en los Grammy, en los Billboard... También hay una cosa lógica: cuando te estás moviendo y bailando a ese nivel, tu cuerpo lo nota. Aunque tenemos todo tipo de cuerpos, hasta aquí mismo ellos mismos se quejan de que en el tiempo que hemos estado grabando han perdido cuatro y cinco kilos cada uno", defiende por su parte Beatriz Luengo.

"Han hecho un casting en el que se han centrado en el que los bailarines sean buenos, versátiles porque aquí bailamos todos los estilos y se lo llevan a lo urbano, que es lo que se hace hoy en día. No tocamos esos estilos de pareja que se ven normalmente. Aquí de repente hacen un lírico con una canción de Ana Mena. De esto va Baila como puedas. Como cantante, siento que este programa refleja lo que está pasando con nuestra música y lo que está haciendo que los músicos se exporten y salgan al mundo: la fusión. Este programa fusiona. Eso también es inclusión. No solo de las razas y los cuerpos. Es como ellos dicen: la música y la danza no tienen etiquetas".

"Si hay una segunda edición, lucharemos porque haya una gorda y sea feliz de estar en sobrepeso", añade Méndez, que cree que este programa tiene "mucho de Fama, mucho de Mira quién baila y, si nos ponemos, mucho de MasterChef con estas pruebas en exteriores".

Para el bailarín y coreógrafo, que la productora Zeppelin esté detrás es garantía de éxito. "Es una maravilla. Saben lo que hacen. Para hacer un programa de baile hay que saber hacer desde la realización a los elementos que tienen en el programa. Y ellos lo han vuelto a conseguir. Justamente con Fama yo pensaba que me iba a volver a Italia porque iba a ser un desastre de audiencia y ellos lo hacen tan bien que consiguieron un éxito".

Respecto a las diferencias con Bailando con las estrellas, el otro formato de baile que actualmente se emite en Telecinco, Norma Duval lo tiene claro. "Yo estuve de jurado en un programa que es prácticamente el mismo formato que hay en Telecinco, donde hay muy buenos bailarines también, y te puedo asegurar que como jurado es una experiencia completamente distinta".

"Recuerdo que iba a grabar, opinaba de lo que veía allí y ahí terminaba todo. Y aquí, no. Aquí vienes a trabajar, estás en los exteriores, estás viendo lo que hacen en las academias, cómo montan las coreografías... Son dos formatos muy diferentes. Este va a tener un público como muy amplio. Algo mucho más joven también", añade.