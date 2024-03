El potente alegato de Juan del Val a favor del nudismo y el sexo en 'La Roca': "Ninguna de las dos cosas son malas"

Entre los temas que se han abordado esta tarde en La Roca ha estado en hacerse la pregunta sobre si estar desnudo por la calle es un delito. El programa revelaba que el código penal no contempla que andar sin ropa por la calle sea un delito. Ahora bien, el magacín dominical sí que señalaba que puede haber multas mediante ordenanzas municipales que dependen de cada ayuntamiento.

Por ejemplo, se hacían eco de noticias sobre hombres sancionados por pasear desnudos por la calle, recordando un caso de Valencia, cuyo ayuntamiento no penaliza la desnudez, o el de Sevilla, que sí lo hace. También se señalaba que Barcelona, Alicante, Marbella y Málaga estaban también prohibido ir sólo con el torso desnudo por la calle y en lugares que no son playas.

Nuria Roca invitó a Luis Felipe González, un periodista nudista y expresidente de la asociación AANUMA, quien defendía que el nudismo naturaliza la diversidad de los cuerpos y el body positive. “Es una manera de normalizar las cosas y no hacer dramas con el cuerpo. El nudismo es todo lo contrario al exhibicionismo y tiene el valor justo de quitar importancia”, defendía.

Cuando la presentadora preguntó si había algo de exhibicionista en el nudismo, González defendió que se trataban de cosas muy diferentes. “Vamos a ver, son dos cosas distintas. Es más, puede exhibirse una persona con ropa. El exhibicionismo es una persona que se esté tocando sus partes y haciendo gestos obscenos. Un simple cuerpo desnudo no es exhibicionismo”, aclaraba. “Es un modo de vida”, agregaba.

'La Roca'.

González recordaba también que no siempre a la gente nudista le apetece ir desnudo por todos los sitios y que hay cierta coherencia en ello. “Si es como filosofía de vida, sin querer hacer daño a nadie y sólo se busca naturalizar el cuerpo y quitarle importancia al físico, no veo problema. Sobre los niños, será mucho mejor que naturalicen el cuerpo humano y no hagan un drama a que lo busquen en la pornografía”, argumentaba.

Por supuesto, Juan del Val fue rotundo y defendió el quitar asociar a algo sucio o negativo a la desnudez y también al sexo, dejando claro que son cosas distintas. “No soy capaz de ver el problema. Lo que sí creo es que la sociedad tiene un problema con la desnudez, porque siempre se identifica la desnudez como algo malo o turbio”, comienza explicando el autor.

“Todo se puede reducir al sentido común. Si vas a un Ayuntamiento vas a ir vestido, pero a la playa puedes ir desnudo. El problema de la desnudez es que lo tenemos como algo sucio y es algo de lo que tenemos que desprendernos”, concluía.