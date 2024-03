Àngel Llàcer confirma que Bertín Osborne estuvo a punto de ser concursante de 'Tu cara me suena'

Àngel Llàcer está en plena promoción de su nueva obra, el musical The Producers, que se acaba de estrenar en el Nuevo Teatro Alcalá de Madrid y que tiene a Manu Guiz como director musical. Con una relación estrecha con Antena 3, no ha extrañado que acudiese el paso viernes 8 de marzo a Espejo Público, donde conversó animadamente con Susanna Griso y Miquel Valls y en el que confirmó uno de los rumores que hay alrededor de Tu cara me suena: el intento de Bertín Osborne de participar en el talent show.

El magacín matinal de Antena 3 jugó con el director teatral y presentador de televisión con un pulsador al más puro estilo del talent show producido por Gestmusic. Con cada personaje que saliese, el también actor debía dar su opinión. El pulsador le hizo tener que opinar sobre Marta Sánchez o Lolita Flores. Esta particular ruleta le puso en un momento algo incómodo, al tocarle Carles Puigdemont.

Fue cuando le tocó opinar de Bertín Osborne cuando el barcelonés soltó la libre. El exprofesor de la Academia de Operación Triunfo titubeó un poco sobre el presentador de Mi casa es la tuya y reveló que el también cantante casi se había convertido en concursante de Tu cara me suena, uno de los talent shows más veteranos del canal de Atresmedia.

[Conchita también se suma a la fiesta de ‘Tu cara me suena’: la cantante se convierte en la octava concursante]

“Bueno, es que no sé si lo puedo decir o no. Pero es que iba a ser concursante de Tu cara me suena”, confesaba. Tanto Griso como Valls se quedaron perplejos y no dudaron en preguntarle qué había pasado. “Pues no lo sé. Yo tenía ilusión”, añadía el barcelonés, dejando caer que iba a ser concursante en esta undécima edición que se verá en este 2024.

'Espejo Público'.

“Tenía que venir y, al final, no lo sé. A mí me sonaba que estaba Bertín”, comentaba el jurado del talent presentado por Manel Fuentes. Los rumores surgieron después de que Rocco Steinhäuser comentase en RAC1 que Osborne estaba a punto de convertirse en uno de los participantes de la undécima temporada de Tu cara me suena. De haberse confirmado, hubiera sido su segundo talent show en Atresmedia, al concursar en la segunda edición de Mask Singer, en la que se quedó a las puertas de la final, vestido de Cocodrilo.

No fue el único talent del que se ha rumoreado en el que iba a participar Osborne. Se ha rumoreado que también ha buscado fichar por la siguiente edición de MasterChef Celebrity. Sin embargo, estos comentarios no se han materializado, al menos de momento. Con el casting cerrado para el talent que conduce Manel Fuentes, todo parece indicar que las negociaciones no llegaron a buen puerto.

Ángel Llácer da el bombazo. "Bertín Osborne debia venir a TCMS, pero al final no sé que ha pasado..." pic.twitter.com/SfyX0X8u4w — TVMASPI (@sebas_maspons) March 8, 2024

La undécima edición de Tu cara me suena es uno de los estrenos más esperados de este año. Los concursantes confirmados para este año son Supremme de Luxe, Juanra Bonet, David Bustamante, Miguel Lago, Julia Medina, Conchita, Valeria Ros, Raquel Sánchez Silva y Raoul Vázquez.