Irene Rosales, la esposa de Kiko Rivera, vuelve a la televisión tras tres años alejada de los medios

Este pasado 9 de marzo, Fiesta vivió un momento de reencuentro. Tras casi tres años apartada de los platós de televisión, volvía a Telecinco Irene Rosales. La esposa de Kiko Rivera se ha convertido en colaboradora del magacín vespertino que conduce Emma García los fines de semana y festivo. Un regreso entre fortísimos aplausos del público, dado que la influencer tuvo que abandonar la pequeña pantalla por haber vivido “ansiedad”.

La nuera de Isabel Pantoja ha sido recibida también entre aplausos por sus compañeras y Emma García no ha dudado en darle un gran abrazo. “Bienvenida, Irene, estás guapísima, qué alegría tenerte aquí con nosotros, ¿cuánto tiempo ha pasado?”, saludaba la presentadora guipuzcoana. La sevillana no dudó en hablar de cómo han cambiado las cosas en estos tres años de ausencia.

Lo primero que destacó fue que la última vez que pisó un plató, todavía había fuertes medidas anti-covid, debido a la pandemia. “No había público. Cuando yo me fui, no había nada”, recordaba, mirando a su alrededor, como si se diera cuenta de la actual realidad que se está viviendo en televisión. “Este verano, haría tres años”, añadía. Rosales tampoco dudó en hablar abiertamente de los motivos por los que tuvo que dejar de ser colaboradora.

[Primeras palabras de Irene Rosales tras el ictus de Kiko Rivera: “Ha sido un susto. Le están haciendo pruebas”]

“Tenía que parar, necesitaba asimilar todo lo que me había pasado en el último año, la muerte de mis padres y lo ocurrido entre mi marido y su madre”, reconocía. Fue allá por 2021, cuando Rosales anunció que dejaba la televisión, así como también el foco mediático. En ese momento, era tertuliana en Viva la vida, el magacín vespertino de los fines de semana y festivos de Telecinco que fue predecesor de Fiesta. En ese momento, vivía problemas personales y tensiones con la familia de su marido.

'Fiesta'.

Demasiados frentes que obligaron a Rosales a parar. Además, Emma García ya la presentaba como colaboradora para debatir sobre el concurso de la edición de 2024 de Supervivientes. “Estamos aquí e inauguramos nuestra particular Palapa, aunque estoy más sola que la una. ¿Tenemos colaboradores? ¿Tenemos supervivientes de plató? ¿De Fiesta?”, se preguntaba la periodista de Ordizia antes de que entrasen en la zona Alejandra Rubio, Ana María Aldón, Pipi Estrada o Makoke, además de Irene Rosales.

Cuando Emma García le preguntó “cómo ha sido todo este tiempo alejada” de la televisión, la sevillana compartió que ha sido “muy feliz”. “No lo puedo negar. Me he cuidado yo, me he centrado en mí, he disfrutado de mí y sigo haciéndolo”, admitía, para después señalar que su labor en Fiesta se limitará, de momento a ser comentarista del concurso del reality presentado por Jorge Javier Vázquez. “Estoy contenta de estar con vosotros para comentar un ratito Supervivientes”, señalaba.