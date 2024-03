Así ha sido el regreso de Rosa Benito a Mediaset tras dos años de ausencia: "Nunca creí que me iba a sentar aquí"

Este pasado 8 de marzo había una cita ineludible en De viernes. Rosa Benito se estrenaba como colaboradora del magacín nocturno, dado que será una de las tertulianas de los debates que hará el programa sobre Supervivientes. El reality estrella de Telecinco ha regresado cual apisonadora, con un flamante 21,7% de share y 1.645.000 espectadores, demostrando las ganas que había por reencontrarse con el formato y también con su presentador, Jorge Javier Vázquez.

De ahí, que buena parte de los programas de Telecinco dediquen parte de su tiempo a comentar lo sucedido en las galas. De viernes vivió un momento de conversión que evoca a la tertulia del reality que realizaba Viernes Deluxe. Cada noche del viernes, el formato que presentan Santi Acosta y Bea Archidona comentará los momentos más destacados que vivan los concursantes en Cayos Cochinos.

El debate está formado por antiguos participantes de Supervivientes. De ahí, que no sorprendiese que se fichase por María Jesús Ruiz, Nacho Palau y Jonan Wiergo, quienes participaron en las ediciones de 2019, 2022 y 2023 respectivamente. Ahora bien, el regreso de Rosa Benito, ganadora de la edición de 2011, era lo más esperado. La ex de Amador Mohedano pisaba de nuevo la cadena de Fuencarral tras dos años de ausencia.

Emblemática figura del extinto Sálvame, su nombre fue vetado el año pasado en una lista en la que estaban Kiko Rivera, Gloria Camila, Rocío Carrasco o José Ortega Cano, a mucho de los cuales ya se les había retirado la prohibición. Benito volvía montada en una limusina, con el resto de antiguos concursantes del reality que produce actualmente Cuarzo.

Archidona salía de las instalaciones del plató para recibir a los invitados y no dudó en hablar con la flamante nueva colaboradora, quien salía radiante de la limusina. “Dos años sin pisar estas instalaciones, ¿cómo estás Rosa?”, le preguntaba la conductora a la televisiva. “Cuando veía que se acercaba la hora, estaba muy nerviosa. Ahora estoy feliz”, confesaba la televisiva sobre su retorno a la cadena de Fuencarral.

Rosa Benito en 'De viernes'.

El momento de Rosa Benito vino después de la emotiva entrevista a Manuel Díaz ‘El Cordobés’ y Virginia Troconis, que celebraban sus 20 años de matrimonio en el magacín nocturno. La antigua colaboradora de Sálvame no ocultaba sentirse estupendamente en su vuelta. “Nunca creí que me iba a sentar aquí”, reconocía mientras tomaba asiento en para comentar la primera gala.

La alicantina comentaba cómo se sentía actualmente. “Estoy bien, feliz, disfrutando de los míos. Tengo un proyecto muy bonito, pero para septiembre y viviendo, que también es muy importante”, reconocía de la misma manera radiante con la que había vuelto a Telecinco.

Archidona le preguntó por su ausencia delante de la pequeña pantalla, obviando sus breves colaboraciones en Antena 3. Rosa Benito reconocía que no había echado muy en falta la televisión. “No. No me ha dado por esto porque tampoco había algo que me llamara”, argumentaba. “Prefería estar en casa y hacer todo lo que habéis visto”, proseguía. La colaboradora compartía que, en este tiempo, había “disfrutado mucho de” sus “nietos” y de sus “hijos y familia”.